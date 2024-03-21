Російський опозиціонер назвав причину, чому Путін зробив паузу та не атакував Київ понад 40 діб

Російський опозиціонер Євгеній Чичваркін заявив, що справжньою причиною паузи в обстрілах Києва є те, що в Росії проводилися президентські вибори. За його словами, російський диктатор Володимир Путін не атакував столицю 44 дні, тому що йому б довелося виправдовуватися перед виборцями.

Про це опозиціонер повідомив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 21 березня.

Чичваркін пояснив, що Путін не атакував Київ 44 дні через вибори в РФ

Чичваркін розповів, що сам прокинувся від вибухів у столиці 21 березня. Під час атаки він перебував у Шевченківському районі Києва. Він зауважив, що українці майже щодня страждають від повітряних тривог та вибухів і це дуже впливає на психіку людей. Опозиціонер наголосив, що це неприпустимо у сучасному світі.

"Я гість і турист, тому я впевнений, що статистична похибка бути вбитим Путіним у Києві для мене невелика", — сказав опозиціонер.

На відповідь про те, чому Путін витримав таку довгу паузу у 44 дні між обстрілами столиці, Чичваркін пояснив, що він "обирався" на виборах.

"Вони ж без розбору потрапляють. Ну, потрапили б до дитячого садка, і довелося б знову щось мямлити, пояснювати. А вчора він уже обрався", — вказав Чичваркін.

Нагадаємо, 21 березня окупанти завдали масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та дитячий садок, поранення дістали місцеві мешканці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці зросла кількість постраждалих через російські обстріли.

Раніше ми писали, що Володимир Путін отримав не менше 31,6 мільйона голосів за допомогою фальсифікацій. Це рекордний масштаб підробки голосів на президентських виборах у Росії.