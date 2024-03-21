Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Російський опозиціонер назвав причину, чому Путін зробив паузу та не атакував Київ понад 40 діб arrow
Російський опозиціонер назвав причину, чому Путін зробив паузу та не атакував Київ понад 40 діб

Російський опозиціонер назвав причину, чому Путін зробив паузу та не атакував Київ понад 40 діб

21 березня 2024 р. 22:47

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:47 Російський опозиціонер назвав причину, чому Путін зробив паузу та не атакував Київ понад 40 діб

Text

20:00 Експерт розповів про допомогу від Чехії для України

Text

19:25 Експерт розповів, чи може російська мова та рубль стати домінуючими в світі

Text
Ексклюзив

18:59Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

Text

18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

Text

17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

Text

17:00 Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

Text

16:10 Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

Text

15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

Text

22:47 Російський опозиціонер назвав причину, чому Путін зробив паузу та не атакував Київ понад 40 діб

Text

20:00 Експерт розповів про допомогу від Чехії для України

Text

19:25 Експерт розповів, чи може російська мова та рубль стати домінуючими в світі

Text
Ексклюзив

18:59 Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

Text

18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

Text

17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

Text

17:00 Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

Text

16:10 Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

Text

15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

Російський опозиціонер Євгеній Чичваркін заявив, що справжньою причиною паузи в обстрілах Києва є те, що в Росії проводилися президентські вибори. За його словами, російський диктатор Володимир Путін не атакував столицю 44 дні, тому що йому б довелося виправдовуватися перед виборцями.

Про це опозиціонер повідомив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 21 березня.

Чичваркін пояснив, що Путін не атакував Київ 44 дні через вибори в РФ

Чичваркін розповів, що сам прокинувся від вибухів у столиці 21 березня. Під час атаки він перебував у Шевченківському районі Києва. Він зауважив, що українці майже щодня страждають від повітряних тривог та вибухів і це дуже впливає на психіку людей. Опозиціонер наголосив, що це неприпустимо у сучасному світі.

"Я гість і турист, тому я впевнений, що статистична похибка бути вбитим Путіним у Києві для мене невелика", — сказав опозиціонер.

На відповідь про те, чому Путін витримав таку довгу паузу у 44 дні між обстрілами столиці, Чичваркін пояснив, що він "обирався" на виборах.

"Вони ж без розбору потрапляють. Ну, потрапили б до дитячого садка, і довелося б знову щось мямлити, пояснювати. А вчора він уже обрався", — вказав Чичваркін.

Нагадаємо, 21 березня окупанти завдали масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та дитячий садок, поранення дістали місцеві мешканці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці зросла кількість постраждалих через російські обстріли. 

Раніше ми писали, що Володимир Путін отримав не менше 31,6 мільйона голосів за допомогою фальсифікацій. Це рекордний масштаб підробки голосів на президентських виборах у Росії.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:55 Комуналка подорожчає — які тарифи можуть зрости з 1 квітня

22:53 Правила стануть жорсткими — хто втратить відстрочку від мобілізації в Україні

Text

22:47 Російський опозиціонер назвав причину, чому Путін зробив паузу та не атакував Київ понад 40 діб

22:39 Збірна України не забила Боснії та Герцеговині у першому таймі

22:28 Росіяни атакували власний корабель у Балтійському морі — з'явилось епічне відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25 НБУ та банки оновили курс долара — ситуація на ринку різко змінилась

22:25 Ціни на АЗС стрімко зросли — скільки буде коштувати бензин завтра

22:20 Вогняна війна за престол — вийшов трейлер другого сезону серіалу "Дім Дракона"

22:07 Які категорії громадян втратять право на відстрочку від мобілізації — розʼяснення адвоката

22:04 Кінець снігам — де завтра Укргідрометцентр обіцяє теплу погоду

22:55 Комуналка подорожчає — які тарифи можуть зрости з 1 квітня

22:53 Правила стануть жорсткими — хто втратить відстрочку від мобілізації в Україні

22:39 Збірна України не забила Боснії та Герцеговині у першому таймі

22:28 Росіяни атакували власний корабель у Балтійському морі — з'явилось епічне відео

22:25 НБУ та банки оновили курс долара — ситуація на ринку різко змінилась

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25 Ціни на АЗС стрімко зросли — скільки буде коштувати бензин завтра

22:20 Вогняна війна за престол — вийшов трейлер другого сезону серіалу "Дім Дракона"

22:07 Які категорії громадян втратять право на відстрочку від мобілізації — розʼяснення адвоката

22:04 Кінець снігам — де завтра Укргідрометцентр обіцяє теплу погоду

22:00 Вдячність силам ППО та заклик до партнерів — ключове з вечірнього звернення Зеленського

20:00 Творчість у кожній секунді — одеський поет про сучасну українську літературу

18:17 Ту-95МС — які літаки 21 березня масовано обстріляли Київ

Ексклюзив

05:48 Коли над Україною полетять літаки — інтерв'ю з гендиректором авіакомпанії Bees Airline

20 березня 2024

21:21 Боєприпаси і коаліції — про що домовилися на березневому Рамштайні

19:00 Одеська кіностудія сьогодні — що чекає на українського глядача

08:00 Щастя під час війни — яке воно для одеситів

19 березня 2024
Оновлено

19:14 Страшні слова, коли вони мовчать — одесити про творчість Ліни Костенко

16:00 Прикрив собою пацієнта — Одеса попрощалася з фельдшером, який загинув від російської ракети

11:11 Крим, НПЗ і чеська ініціатива — що обговорюватимуть на Рамштайні

18 березня 2024
Ексклюзив

20:15 Вибори під дулом автомата — як Росія змушує українців в окупації голосувати за Путіна

Text

22:47 Російський опозиціонер назвав причину, чому Путін зробив паузу та не атакував Київ понад 40 діб

Text

20:00 Експерт розповів про допомогу від Чехії для України

Text

19:25 Експерт розповів, чи може російська мова та рубль стати домінуючими в світі

Text
Ексклюзив

18:59 Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

Text

18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

Text

17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

Text

17:00 Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

Text

16:10 Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

Text

15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році