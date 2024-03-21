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Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

21 марта 2024 г. 22:47

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20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

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19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

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Эксклюзив

18:59 Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

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18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

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18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

Text

17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

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17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

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16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

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Российский оппозиционер Евгений Чичваркин заявил, что настоящей причиной паузы в обстрелах Киева есть то, что в России проводились президентские выборы. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не атаковал столицу 44 дня, потому что ему пришлось бы оправдываться перед избирателями.

Об этом оппозиционер сообщил в эфире Вечір.LIVE в четверг, 21 марта.

Чичваркин объяснил, что Путин не атаковал Киев 44 дня из-за выборов в РФ

Чичваркин рассказал, что сам очнулся от взрывов в столице 21 марта. Во время атаки он находился в Шевченковском районе Киева. Он отметил, что украинцы почти каждый день страдают от воздушных тревог и взрывов и это очень плохо влияет на психику людей. Оппозиционер подчеркнул, что это недопустимо в современном мире.

"Я гость и турист, поэтому я уверен, что статистическая погрешность быть убитым Путиным в Киеве для меня невелика", — сказал оппозиционер.

В ответ о том, почему Путин выдержал столь долгую паузу в 44 дня между обстрелами столицы, Чичваркин объяснил, что он "избирался" на выборах.

"Они же без разбора попадают. Ну, попали бы в детский сад, и пришлось бы снова что-то мямлить, объяснять. А вчера он уже избрался", — указал Чичваркин.

Напомним, 21 марта оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате обстрела повреждены жилые дома и детский сад, ранения получили местные жители. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице возросло количество пострадавших из-за российских обстрелов.

Ранее мы писали, что Владимир Путин получил не менее 31,6 миллиона голосов с помощью фальсификаций. Это рекордный масштаб подделки голосов на президентских выборах в России.

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22:39 Сборная Украины не забила Боснии и Герцеговине в первом тайме

22:28 Россияне атаковали собственный корабль в Балтийском море — появилось эпичное видео

22:25 НБУ и банки обновили курс доллара — ситуация на рынке резко изменилась

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25 Цены на АЗС стремительно выросли – сколько будет стоить бензин завтра

22:20 Огненная война за престол — вышел трейлер второго сезона сериала "Дом Дракона"

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19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

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18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

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17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

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16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

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