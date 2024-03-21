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Голоси "намалювали" — експерт назвав фактори, які вказують на фальсифікацію виборів у РФ

Голоси "намалювали" — експерт назвав фактори, які вказують на фальсифікацію виборів у РФ

21 березня 2024 р. 10:10

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10:10 Голоси "намалювали" — експерт назвав фактори, які вказують на фальсифікацію виборів у РФ

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21:58 Єрмак заявив, що адміністрація Байдена робить все можливе для виділення допомоги Україні

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21:29 Член оборонного комітету заявив, що країнам НАТО необхідно готуватися до війни

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20:57 Загроза нападу Росії на НАТО та чи доцільно ліквідовувати Кримський міст — ефір Новини.LIVE

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Російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов, коментуючи результати так званих виборів у Росії, заявив, що голосування було повністю сфальсифіковане. Про це, на його думку, свідчить принаймні явка та голосування під дулом автоматів. 

Про це експерт сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Чому результати виборів у РФ сфальсифіковані

"Те, що намалював собі сьогодні Путін, не лізе в жодні ворота. До того ж це легко порахувати. Я більш схильний довіряти тому підрахунку, який показує 31 мільйон голосів за Путіна. Тобто, більше половини голосів за нього — фейк, 87% вже можна поділити на два", — сказав Мурзагулов, коментуючи результати так званих виборів.

Він наголосив, що про фальсифікацію свідчить принаймні адміністративна явка, коли людей фактично забирали з підприємств та автобусами везли до виборчих дільниць. Тих, хто відмовлявся їхати, змушували голосувати радикальними методами. 

"Це було спеціально зроблено в робочий день у п'ятницю. Це масове явище було в усій країні. А тих, хто не їхав автобусами, то на кожному робочому місці стояв комп'ютер та начальних з палицею", — сказав Мурзагулов.

Нагадаємо, триденні вибори в РФ закінчилися перемогою Путіна. Відразу після закриття виборчих дільниць в неділю, 17 березня, він виступив перед росіянами, заявивши, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні.

Додамо, що на окупованій території Луганщини за президента Росії "проголосували" значно більше осіб, ніж там проживає загалом. У деяких населених пунктах окупанти збирали голоси, ходячи по вулиці та навіть домівках, а голосування проходило під дулом автоматів. 

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10:25 Зеленський засудив російську атаку по Києву та звернувся до світових лідерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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