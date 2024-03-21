Голоси "намалювали" — експерт назвав фактори, які вказують на фальсифікацію виборів у РФ

Російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов, коментуючи результати так званих виборів у Росії, заявив, що голосування було повністю сфальсифіковане. Про це, на його думку, свідчить принаймні явка та голосування під дулом автоматів.

Про це експерт сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Чому результати виборів у РФ сфальсифіковані

"Те, що намалював собі сьогодні Путін, не лізе в жодні ворота. До того ж це легко порахувати. Я більш схильний довіряти тому підрахунку, який показує 31 мільйон голосів за Путіна. Тобто, більше половини голосів за нього — фейк, 87% вже можна поділити на два", — сказав Мурзагулов, коментуючи результати так званих виборів.

Він наголосив, що про фальсифікацію свідчить принаймні адміністративна явка, коли людей фактично забирали з підприємств та автобусами везли до виборчих дільниць. Тих, хто відмовлявся їхати, змушували голосувати радикальними методами.

"Це було спеціально зроблено в робочий день у п'ятницю. Це масове явище було в усій країні. А тих, хто не їхав автобусами, то на кожному робочому місці стояв комп'ютер та начальних з палицею", — сказав Мурзагулов.

Нагадаємо, триденні вибори в РФ закінчилися перемогою Путіна. Відразу після закриття виборчих дільниць в неділю, 17 березня, він виступив перед росіянами, заявивши, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні.

Додамо, що на окупованій території Луганщини за президента Росії "проголосували" значно більше осіб, ніж там проживає загалом. У деяких населених пунктах окупанти збирали голоси, ходячи по вулиці та навіть домівках, а голосування проходило під дулом автоматів.