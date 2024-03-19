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Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

19 березня 2024 р. 09:01

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10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

Text

09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

Text

08:16 Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

Text

08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Text

02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:17 Чи посилить Путін мобілізацію після виборів — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

18 березня 2024
Text

23:52 Оновлений рекрутинг до ЗСУ — як добровольцю потрапити у потрібну бригаду

Text

22:50 Експерти прокоментували кадрові зміни в Повітряних силах

Text

21:56 Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

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20:57 Будівництво нової бази НАТО в Румунії та рейди РДК — ефір Новини.LIVE

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В Росії закінчилися триденні "вибори" президента перемогою Володимира Путіна. Водночас, дипломат Руслан Осипенко наголошує, що російський диктатор є нелегітимним з низки причин. Зокрема тому, що порушує міжнародне право. 

Про це експерт розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Чому диктатор Путін не легітимний президент

На думку Осипенка, у відповідь на так звані вибори в РФ реакція міжнародної спільноти була дещо недоцільною. За його словами, світові лідери більше сконцентрували свою увагу на незаконному голосуванні, яке загарбники проводили на окупованих територіях України. Однак, перш за все треба ставити питання на легітимності Путіна.

"Він взагалі не легітимний з багатьох причин. Тому що він порушує міжнародне право, він окупував території і на них проводить вибори, і це вже вдруге", — сказав Осипенко. 

У приклад він навів часи Мінського переговорного процесу, паралельно з яким партія "Єдина Росія" проводила голосування президента на окупованому Донбасі та у Криму. 

"Якщо ти приєднав до Конституції не легітимно території, а потім там вибори проводиш, то ти не легітимний просто", — сказав Осипенко. 

Дипломат наголосив, що міжнародна спільнота абсолютно спокійно реагує на не конституційні дії з боку Росії, що не є нормою. 

Нагадаємо, триденні вибори в РФ закінчилися перемогою Путіна. Відразу після закриття виборчих дільниць в неділю, 17 березня, він виступив перед росіянами, заявивши, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні.

Також ми розповідали, як мешканців окупованих територій агітували голосувати за Путіна.

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10:00 Вночі в Одесі пролунали потужні вибухи — що трапилось

09:57 В Секторі Гази продовольча криза — мільйони мешканців можуть померти від голоду

09:57 Від ударів ламалися кийки — нацгвардієць з ЧАЕС розповів про два пекельні роки полону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:33 Бізнес-спільнота закликала українську владу створити окрему чергу на кордоні з Польщею

09:31 "Нова пошта" доставлятиме товари по-новому — що зміниться

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09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

Text

08:16 Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

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08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:17 Чи посилить Путін мобілізацію після виборів — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

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22:50 Експерти прокоментували кадрові зміни в Повітряних силах

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21:56 Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

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