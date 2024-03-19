Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

В Росії закінчилися триденні "вибори" президента перемогою Володимира Путіна. Водночас, дипломат Руслан Осипенко наголошує, що російський диктатор є нелегітимним з низки причин. Зокрема тому, що порушує міжнародне право.

Про це експерт розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Чому диктатор Путін не легітимний президент

На думку Осипенка, у відповідь на так звані вибори в РФ реакція міжнародної спільноти була дещо недоцільною. За його словами, світові лідери більше сконцентрували свою увагу на незаконному голосуванні, яке загарбники проводили на окупованих територіях України. Однак, перш за все треба ставити питання на легітимності Путіна.

"Він взагалі не легітимний з багатьох причин. Тому що він порушує міжнародне право, він окупував території і на них проводить вибори, і це вже вдруге", — сказав Осипенко.

У приклад він навів часи Мінського переговорного процесу, паралельно з яким партія "Єдина Росія" проводила голосування президента на окупованому Донбасі та у Криму.

"Якщо ти приєднав до Конституції не легітимно території, а потім там вибори проводиш, то ти не легітимний просто", — сказав Осипенко.

Дипломат наголосив, що міжнародна спільнота абсолютно спокійно реагує на не конституційні дії з боку Росії, що не є нормою.

Нагадаємо, триденні вибори в РФ закінчилися перемогою Путіна. Відразу після закриття виборчих дільниць в неділю, 17 березня, він виступив перед росіянами, заявивши, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні.

Також ми розповідали, як мешканців окупованих територій агітували голосувати за Путіна.