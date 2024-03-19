Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент arrow
Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

19 марта 2024 г. 9:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

Text

08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

18 марта 2024
Text

23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

Text

22:50 Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

Text

21:56Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

Text

20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

Text

09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

Text

08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

18 марта 2024
Text

23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

Text

22:50 Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

Text

21:56 Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

Text

20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

В России закончились трехдневные "выборы" президента победой Владимира Путина. В то же время, дипломат Руслан Осипенко отмечает, что российский диктатор нелегитимен по ряду причин. В частности, потому, что нарушает международное право.

Об этом эксперт рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Почему диктатор Путин не легитимный президент

По мнению Осипенко, в ответ на так называемые выборы в РФ реакция международного сообщества была несколько нецелесообразной. По его словам, мировые лидеры больше сконцентрировали свое внимание на незаконном голосовании, проводимом захватчиками на оккупированных территориях Украины. Однако, прежде всего, нужно ставить вопрос на легитимности Путина.

"Он вообще не легитимен по многим причинам. Потому что он нарушает международное право, он оккупировал территории и на них проводит выборы, и это уже второй раз", — сказал Осипенко.

В пример он привел времена Минского переговорного процесса, параллельно с которым партия "Единая Россия" проводила голосование президента на оккупированном Донбассе и в Крыму.

"Если ты присоединил к Конституции не легитимно территории, а потом там выборы проводишь, то ты не легитимен просто", — сказал Осипенко.

Дипломат подчеркнул, что международное сообщество абсолютно спокойно реагирует на неконституционные действия со стороны России, что не является нормой.

Напомним, трехдневные выборы в РФ закончились победой Путина. Сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье, 17 марта, он выступил перед россиянами, заявив, что во время своего нового президентского срока продолжит войну в Украине.

Также мы рассказывали, как жителей оккупированных территорий агитировали голосовать за Путина.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

09:33 Бизнес-сообщество призвало украинские власти создать отдельную очередь на границе с Польшей

09:31 "Новая почта" будет доставлять товары по-новому — что изменится

09:15 Украина — Босния и Герцеговина — анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024

09:10 Доллар достиг исторического рекорда — как изменился курс

Text

09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:01 Россияне непрерывно обстреливают пограничные границы Украины и несут потери — новые данные Генштаба

08:33 Заседание Рамштайн — СМИ узнали, о чем будет говорить глава Пентагона по поводу Украины

08:32 В Украине планируют отменить десятки тысяч должностей — кому грозит безработица

08:28 Человечество не выживет — США и Япония хотят запретить ядерное оружие в космосе

08:23 Путин использует победу на выборах для затяжной войны против Украины, — ISW

09:33 Бизнес-сообщество призвало украинские власти создать отдельную очередь на границе с Польшей

09:31 "Новая почта" будет доставлять товары по-новому — что изменится

09:15 Украина — Босния и Герцеговина — анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024

09:10 Доллар достиг исторического рекорда — как изменился курс

09:01 Россияне непрерывно обстреливают пограничные границы Украины и несут потери — новые данные Генштаба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:33 Заседание Рамштайн — СМИ узнали, о чем будет говорить глава Пентагона по поводу Украины

08:32 В Украине планируют отменить десятки тысяч должностей — кому грозит безработица

08:28 Человечество не выживет — США и Япония хотят запретить ядерное оружие в космосе

08:23 Путин использует победу на выборах для затяжной войны против Украины, — ISW

08:10 ССО Украины сожгли 10 единиц техники окупантов на Запорожском направлении — эффектное видео

08:00 Страшні слова, коли вони мовчать — одесситы о творчестве Лины Костенко

18 марта 2024
Эксклюзив

20:15 Выборы под дулом автомата — как Россия заставляет украинцев в оккупации голосовать за Путина

Эксклюзив

19:03 В Нью-Йорке украинские активисты устроили масштабную акцию против русской культуры

05:55 SuperAV — бронеавтомобиль, который могут получить ВСУ

17 марта 2024
Эксклюзив

08:08 "Старый цирк" из Харькова и "Львенок" из Львова вместе на французской сцене с особой миссией

16 марта 2024
Эксклюзив

07:26 Закулисье премии Оскар и документалки о Зеленском — большое интервью режиссера Роднянского

Эксклюзив

06:33 Пережил клиническую смерть и ампутацию — история военного, восстанавливающегося во Львове

15 марта 2024

07:00 Законопроект о мобилизации — какие новые угрозы для уклонистов

Эксклюзив

06:15 Как перевести деньги за границу — пять способов

05:52 Дроны на НПЗ — что будет с нефтегазовой сферой России

Text

09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

Text

08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

18 марта 2024
Text

23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

Text

22:50 Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

Text

21:56 Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

Text

20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации