Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

В России закончились трехдневные "выборы" президента победой Владимира Путина. В то же время, дипломат Руслан Осипенко отмечает, что российский диктатор нелегитимен по ряду причин. В частности, потому, что нарушает международное право.

Об этом эксперт рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Почему диктатор Путин не легитимный президент

По мнению Осипенко, в ответ на так называемые выборы в РФ реакция международного сообщества была несколько нецелесообразной. По его словам, мировые лидеры больше сконцентрировали свое внимание на незаконном голосовании, проводимом захватчиками на оккупированных территориях Украины. Однако, прежде всего, нужно ставить вопрос на легитимности Путина.

"Он вообще не легитимен по многим причинам. Потому что он нарушает международное право, он оккупировал территории и на них проводит выборы, и это уже второй раз", — сказал Осипенко.

В пример он привел времена Минского переговорного процесса, параллельно с которым партия "Единая Россия" проводила голосование президента на оккупированном Донбассе и в Крыму.

"Если ты присоединил к Конституции не легитимно территории, а потом там выборы проводишь, то ты не легитимен просто", — сказал Осипенко.

Дипломат подчеркнул, что международное сообщество абсолютно спокойно реагирует на неконституционные действия со стороны России, что не является нормой.

Напомним, трехдневные выборы в РФ закончились победой Путина. Сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье, 17 марта, он выступил перед россиянами, заявив, что во время своего нового президентского срока продолжит войну в Украине.

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