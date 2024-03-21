Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Голоса "нарисовали" — эксперт назвал факторы, указывающие на фальсификацию выборов в РФ arrow
Голоса "нарисовали" — эксперт назвал факторы, указывающие на фальсификацию выборов в РФ

Голоса "нарисовали" — эксперт назвал факторы, указывающие на фальсификацию выборов в РФ

21 марта 2024 г. 10:10

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:10 Голоса "нарисовали" — эксперт назвал факторы, указывающие на фальсификацию выборов в РФ

Text

08:06 Ракетные обстрелы Киева и заявление Байдена для украинцев — эфир Новини.LIVE

Text

04:41 Салливан прокомментировал затяжку с помощью Украине от США

Text

02:48 Повлияет ли ограничение товаров из России и Беларуси на протесты фермеров — ответ эксперта

20 марта 2024
Text

23:42 Салливан подчеркнул безостановочную поддержку Украины от США

Text

21:58 Ермак заявил, что администрация Байдена делает все возможное для предоставления помощи Украине

Text

21:29 Член оборонного комитета заявил, что странам НАТО необходимо готовиться к войне

Text

20:57 Угроза нападения России на НАТО и целесообразно ли ликвидировать Крымский мост — эфир Новини.LIVE

Text

19:59 Политолог Балабан ответил, кто виноват в дефиците снарядов в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:11 Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

Text

10:10 Голоса "нарисовали" — эксперт назвал факторы, указывающие на фальсификацию выборов в РФ

Text

08:06 Ракетные обстрелы Киева и заявление Байдена для украинцев — эфир Новини.LIVE

Text

04:41 Салливан прокомментировал затяжку с помощью Украине от США

Text

02:48 Повлияет ли ограничение товаров из России и Беларуси на протесты фермеров — ответ эксперта

20 марта 2024
Text

23:42 Салливан подчеркнул безостановочную поддержку Украины от США

Text

21:58 Ермак заявил, что администрация Байдена делает все возможное для предоставления помощи Украине

Text

21:29 Член оборонного комитета заявил, что странам НАТО необходимо готовиться к войне

Text

20:57 Угроза нападения России на НАТО и целесообразно ли ликвидировать Крымский мост — эфир Новини.LIVE

Text

19:59 Политолог Балабан ответил, кто виноват в дефиците снарядов в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:11 Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

Российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов, комментируя результаты так называемых выборов в России, заявил, что голосование было полностью сфальсифицировано. Об этом, по его мнению, свидетельствует, по крайней мере, явка и голосование под дулом автоматов.

Об этом эксперт сказал в интервью для Новини.LIVE.

Почему результаты выборов в РФ сфальсифицированы

"То, что нарисовал себе сегодня Путин, не лезет ни в какие ворота. К тому же это легко посчитать. Я более склонен доверять тому подсчету, который показывает 31 миллион голосов за Путина. То есть, больше половины голосов за него — фейк, 87% уже можно разделить на два", — сказал Мурзагулов, комментируя результаты так называемых выборов.

Он подчеркнул, что о фальсификации свидетельствует, по крайней мере, административная явка, когда людей фактически забирали с предприятий и автобусами везли на избирательные участки. Тех, кто отказывался уезжать, заставляли голосовать радикальными методами.

"Это было специально сделано в рабочий день в пятницу. Это массовое явление было по всей стране. А тех, кто не ехал автобусами, на каждом рабочем месте стоял компьютер и начальных с палкой", — сказал Мурзагулов.

Напомним, трехдневные выборы в РФ закончились победой Путина. Сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье, 17 марта, он выступил перед россиянами, заявив, что во время своего нового президентского срока продолжит войну в Украине.

Добавим, что на оккупированной территории Луганщины за президента России "проголосовало" гораздо больше человек, чем там проживает в целом. В некоторых населенных пунктах оккупанты собирали голоса, ходя по улице и даже домам, а голосование проходило под дулом автоматов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

10:37 Лунин может уйти — в Реале назвали трансферную стоимость украинца

10:25 Зеленский осудил российскую атаку по Киеву и обратился к мировым лидерам

10:23 Акции Gucci, Balenciaga и других брендов рекордно обвалились — что произошло

10:15 Очереди к границам Молдовы и Румынии — как в четверг выехать из Одесчины

Text

10:10 Голоса "нарисовали" — эксперт назвал факторы, указывающие на фальсификацию выборов в РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:10 Советник Байдена рассказал о своем видении победы Украины

10:08 Третья штурмовая показала впечатляющие кадры уничтожения вражеской техники и живой силы

09:55 НБУ упростит обмен банкнот — каких купюр коснется

09:55 Без Цыганкова — Ребров рассказал, как сборная Украины сыграет в отборе на Евро-2024

Эксклюзив

09:54 Возможна ли война России с НАТО – мнения львовян (видео)

10:37 Лунин может уйти — в Реале назвали трансферную стоимость украинца

10:25 Зеленский осудил российскую атаку по Киеву и обратился к мировым лидерам

10:23 Акции Gucci, Balenciaga и других брендов рекордно обвалились — что произошло

10:15 Очереди к границам Молдовы и Румынии — как в четверг выехать из Одесчины

10:10 Советник Байдена рассказал о своем видении победы Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:08 Третья штурмовая показала впечатляющие кадры уничтожения вражеской техники и живой силы

09:55 НБУ упростит обмен банкнот — каких купюр коснется

09:55 Без Цыганкова — Ребров рассказал, как сборная Украины сыграет в отборе на Евро-2024

Эксклюзив

09:54 Возможна ли война России с НАТО – мнения львовян (видео)

09:46 В КГГА назвали количество поврежденных учебных заведений в столице из-за российской атаки

Эксклюзив

05:48 Когда над Украиной полетят самолеты — интервью с гендиректором авиакомпании Bees Airline

20 марта 2024

21:21 Боеприпасы и коалиции — о чем договорились на мартовском Рамштайне

19:00 Одесская киностудия сегодня — что ждет украинского зрителя

08:00 Счастье во время войны — какое оно для одесситов

19 марта 2024
обновлено:

19:14 Страшні слова, коли вони мовчать — одесситы о творчестве Лины Костенко

16:00 Прикрыл собой пациента — Одесса простилась с фельдшером, погибшим от российской ракеты

11:11 Крым, НПЗ и чешская инициатива — что будут обсуждать на Рамштайне

18 марта 2024
Эксклюзив

20:15 Выборы под дулом автомата — как Россия заставляет украинцев в оккупации голосовать за Путина

Эксклюзив

19:03 В Нью-Йорке украинские активисты устроили масштабную акцию против русской культуры

05:55 SuperAV — бронеавтомобиль, который могут получить ВСУ

Text

10:10 Голоса "нарисовали" — эксперт назвал факторы, указывающие на фальсификацию выборов в РФ

Text

08:06 Ракетные обстрелы Киева и заявление Байдена для украинцев — эфир Новини.LIVE

Text

04:41 Салливан прокомментировал затяжку с помощью Украине от США

Text

02:48 Повлияет ли ограничение товаров из России и Беларуси на протесты фермеров — ответ эксперта

20 марта 2024
Text

23:42 Салливан подчеркнул безостановочную поддержку Украины от США

Text

21:58 Ермак заявил, что администрация Байдена делает все возможное для предоставления помощи Украине

Text

21:29 Член оборонного комитета заявил, что странам НАТО необходимо готовиться к войне

Text

20:57 Угроза нападения России на НАТО и целесообразно ли ликвидировать Крымский мост — эфир Новини.LIVE

Text

19:59 Политолог Балабан ответил, кто виноват в дефиците снарядов в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:11 Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE