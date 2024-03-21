Голоса "нарисовали" — эксперт назвал факторы, указывающие на фальсификацию выборов в РФ

Российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов, комментируя результаты так называемых выборов в России, заявил, что голосование было полностью сфальсифицировано. Об этом, по его мнению, свидетельствует, по крайней мере, явка и голосование под дулом автоматов.

Об этом эксперт сказал в интервью для Новини.LIVE.

Почему результаты выборов в РФ сфальсифицированы

"То, что нарисовал себе сегодня Путин, не лезет ни в какие ворота. К тому же это легко посчитать. Я более склонен доверять тому подсчету, который показывает 31 миллион голосов за Путина. То есть, больше половины голосов за него — фейк, 87% уже можно разделить на два", — сказал Мурзагулов, комментируя результаты так называемых выборов.

Он подчеркнул, что о фальсификации свидетельствует, по крайней мере, административная явка, когда людей фактически забирали с предприятий и автобусами везли на избирательные участки. Тех, кто отказывался уезжать, заставляли голосовать радикальными методами.

"Это было специально сделано в рабочий день в пятницу. Это массовое явление было по всей стране. А тех, кто не ехал автобусами, на каждом рабочем месте стоял компьютер и начальных с палкой", — сказал Мурзагулов.

Напомним, трехдневные выборы в РФ закончились победой Путина. Сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье, 17 марта, он выступил перед россиянами, заявив, что во время своего нового президентского срока продолжит войну в Украине.

Добавим, что на оккупированной территории Луганщины за президента России "проголосовало" гораздо больше человек, чем там проживает в целом. В некоторых населенных пунктах оккупанты собирали голоса, ходя по улице и даже домам, а голосование проходило под дулом автоматов.