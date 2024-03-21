Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

Российский оппозиционер и бизнесмен Евгений Чичваркин рассказал, что в Кремле опасаются вероятного роста сторонников легиона "Свобода России" и других российских добровольческих подразделений, воюющих на стороне Украины. Также он назвал условия, при которых легионеры смогут набирать в свои ряды новых рекрутов.

Об этом он рассказал в вечернем эфире Новини. LIVE.

Боятся ли в Кремле роста сторонников российских добровольцев

По словам оппозиционера, это будет вполне возможно, если командование освободительных сил проявит сильнейшую романтизацию подразделений и их деятельности. Еще одна важная роль — санкции.

"Если это будет выполнено правильно — у Кремля будут большие проблемы. Это может случиться на фоне экономических проблем России, но только если будут предусмотрены новые усиленные санкции, которые будут работать в отличие от действующих", — сказал Чичваркин.

Он подчеркнул, что эти две вещи взаимосвязаны.

"Я не думаю, что в сегодняшних реалиях это можно реализовать, но повторюсь: все зависит от слов. И если это будет реализовано с правильными словами и правильным санкционным давлением со стороны дружественных Украине стран — то гипотетически у Кремля будут большие проблемы, потому что молодежь они окончательно потеряют", – добавляет оппозиционер.

Напомним, ранее военнослужащие легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" рассказали подробности военной спецоперации на территории России, заявив, что сейчас проводятся стабилизационные мероприятия на "освобожденных территориях", а сама кампания будет продолжена.

Также легионеры обнародовали доказательства того, что ВС РФ не жалеют даже своих граждан, перехватив телефонный разговор жителей Белгородской области, в котором жаловались на то, как их обстреливают российские солдаты.