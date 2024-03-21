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Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

21 марта 2024 г. 23:57

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23:57 Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

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22:47 Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

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20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

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19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

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Эксклюзив

18:59 Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

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18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

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18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

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17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

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Российский оппозиционер и бизнесмен Евгений Чичваркин рассказал, что в Кремле опасаются вероятного роста сторонников легиона "Свобода России" и других российских добровольческих подразделений, воюющих на стороне Украины. Также он назвал условия, при которых легионеры смогут набирать в свои ряды новых рекрутов.

Об этом он рассказал в вечернем эфире Новини. LIVE.

Боятся ли в Кремле роста сторонников российских добровольцев

По словам оппозиционера, это будет вполне возможно, если командование освободительных сил проявит сильнейшую романтизацию подразделений и их деятельности. Еще одна важная роль — санкции.

"Если это будет выполнено правильно — у Кремля будут большие проблемы. Это может случиться на фоне экономических проблем России, но только если будут предусмотрены новые усиленные санкции, которые будут работать в отличие от действующих", — сказал Чичваркин.

Он подчеркнул, что эти две вещи взаимосвязаны.

"Я не думаю, что в сегодняшних реалиях это можно реализовать, но повторюсь: все зависит от слов. И если это будет реализовано с правильными словами и правильным санкционным давлением со стороны дружественных Украине стран — то гипотетически у Кремля будут большие проблемы, потому что молодежь они окончательно потеряют", – добавляет оппозиционер.

Напомним, ранее военнослужащие легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" рассказали подробности военной спецоперации на территории России, заявив, что сейчас проводятся стабилизационные мероприятия на "освобожденных территориях", а сама кампания будет продолжена.

Также легионеры обнародовали доказательства того, что ВС РФ не жалеют даже своих граждан, перехватив телефонный разговор жителей Белгородской области, в котором жаловались на то, как их обстреливают российские солдаты.

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23:45 В Германии продлили разрешение на пользование авто на украинских номерах для беженцев — названо дату

23:42 Яремчук и Довбик принесли сборной Украины победу над Боснией и Герцеговиной

обновлено:

23:36 Воздушная тревога охватила ряд областей - РФ запустила "шахеды"

23:32 Кулеба анонсировал поставки на фронт снарядов по чешской инициативе

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

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