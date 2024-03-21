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Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

21 березня 2024 р. 18:59

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17:00 Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

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16:10 Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

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15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

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14:40Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

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19:25 Експерт розповів, чи може російська мова та рубль стати домінуючими в світі

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Ексклюзив

18:59 Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

Text

18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

Text

18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

Text

17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:00 Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

Text

16:10 Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

Text

15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

Text

15:20 Скороход розповіла чи є криза між президентом та депутатами "Слуга народу"

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14:40 Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

Новий гість студії Вечір.LIVE — російський опозиціонер та бізнесмен Євген Чічваркін. Тема ефіру — ракетний удар по Києву, штурм російськими добровольцями Бєлгорода та політдіяльність Юлії Навальної.

Подивитися ефір можна о 19:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Євгеном Чічваркіним

Дискусійні теми з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко:

  • нічна ракетна атака на Київ;
  • зустріч російських опозиціонерів в Україні;
  • політичні амбіції Юлії Навальної;
  • наступ добровольчих російських підрозділів на Бєлгород.

 Нагадаємо, раніше Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область Росії. 

Водночас через бойові дії російська влада планує вивезти близько 9 000 дітей з Бєлгородської області до Пензи, Тамбова та Калуги.

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19:20 Черги на кордоні України — через які КПП можна проїхати найшвидше

19:13 У метро був нежить — головний інженер пояснив, чому про аварійний тунель не повідомляли раніше

18:50 Одеситів, які досягнули 17 років, запрошують до ТЦК — подробиці

18:46 У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — під завалами підприємства досі можуть бути люди

18:44 Голанн отримав травму і може пропустити важливі матчі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:36 Сирський провів розмову з головнокомандувачем армії Франції — що обговорювали

18:28 Ракетний удар по Київщині — жителька розповіла, як пережила атаку РФ та показала руйнування

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18:59 Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

Text

18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

Text

18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

Text

17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

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17:00 Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

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16:10 Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

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15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

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15:20 Скороход розповіла чи є криза між президентом та депутатами "Слуга народу"

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14:40 Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон