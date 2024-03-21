Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — російський опозиціонер та бізнесмен Євген Чічваркін. Тема ефіру — ракетний удар по Києву, штурм російськими добровольцями Бєлгорода та політдіяльність Юлії Навальної.
Подивитися ефір можна о 19:00 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Євгеном Чічваркіним
Дискусійні теми з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко:
- нічна ракетна атака на Київ;
- зустріч російських опозиціонерів в Україні;
- політичні амбіції Юлії Навальної;
- наступ добровольчих російських підрозділів на Бєлгород.
Нагадаємо, раніше Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область Росії.
Водночас через бойові дії російська влада планує вивезти близько 9 000 дітей з Бєлгородської області до Пензи, Тамбова та Калуги.