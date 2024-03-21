Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — российский оппозиционер и бизнесмен Евгений Чичваркин. Тема эфира — ракетный удар по Киеву, штурм российскими добровольцами Белгорода и политдеятельность Юлии Навальной.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Евгением Чичваркиным

Дискуссионные темы по ведущей канала Новости.LIVE Юлией Литвиненко:

ночная ракетная атака на Киев;

встреча российских оппозиционеров в Украине;

политические амбиции Юлии Навальной;

наступление добровольческих российских подразделений на Белгород.

Напомним, ранее Русский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область России.

В то же время из-за боевых действий российские власти планируют вывезти около 9 000 детей из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу.