Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

Российский оппозиционер, бизнесмен Евгений Чичваркин заверил, что Белгородская область Российской Федерации не контролируется повстанцами. По его словам, бойцы преследуют другую цель.

Об этом Евгений Чичваркин рассказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 21 марта.

Цель российских повстанцев

По словам оппозиционера, Российский добровольческий корпус (РДК) периодически наносит удары по территории России. Они хотят ослабить российских захватчиков, держа их у границы.

"Их задача — растянуть линию фронта, чтобы ослабить большой ресурс россиян, чтобы "серьезные" части бойцов держали вдоль северной границы. Так они облегчат себе войну в точке пересечения", — пояснил Чичваркин.

Он добавил, что если восстание российского Легиона "Свобода России" общество романтизирует, то это станет большой проблемой для российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, Чичваркин рассказал, что в Кремле опасаются вероятного роста приверженцев легиона "Свобода России" и других российских добровольческих подразделений. Кроме того, он назвал условия, при которых легионеры смогут набирать в свои ряды новые рекруты.

Также мы писали, что Чичваркин назвал истинную причину паузы в российских обстрелах Киева. По его словам, это связано с президентскими выборами в России.