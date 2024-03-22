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Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

22 марта 2024 г. 1:00

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01:00 Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

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01:00 Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

21 марта 2024
Text

23:57 Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

Text

22:47 Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

Text

20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

Text

19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

Text
Эксклюзив

18:59 Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

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18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

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18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

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17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

Российский оппозиционер, бизнесмен Евгений Чичваркин заверил, что Белгородская область Российской Федерации не контролируется повстанцами. По его словам, бойцы преследуют другую цель.

Об этом Евгений Чичваркин рассказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 21 марта.

Цель российских повстанцев

По словам оппозиционера, Российский добровольческий корпус (РДК) периодически наносит удары по территории России. Они хотят ослабить российских захватчиков, держа их у границы.

"Их задача — растянуть линию фронта, чтобы ослабить большой ресурс россиян, чтобы "серьезные" части бойцов держали вдоль северной границы. Так они облегчат себе войну в точке пересечения", — пояснил Чичваркин.

Он добавил, что если восстание российского Легиона "Свобода России" общество романтизирует, то это станет большой проблемой для российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, Чичваркин рассказал, что в Кремле опасаются вероятного роста приверженцев легиона "Свобода России" и других российских добровольческих подразделений. Кроме того, он назвал условия, при которых легионеры смогут набирать в свои ряды новые рекруты.

Также мы писали, что Чичваркин назвал истинную причину паузы в российских обстрелах Киева. По его словам, это связано с президентскими выборами в России.

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