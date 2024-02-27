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Міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та жіночий мозок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та жіночий мозок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

27 лютого 2024 р. 20:03

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20:03 Міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та жіночий мозок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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14:21 Чому не варто очікувати на війська НАТО в Україні — думка політолога

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20:03 Міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та жіночий мозок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

19:13 Введення іноземних військ в Україну — що про це думають українці

Text

18:43 За яких умов можна мобілізувати поліцейських — інтерв'ю з експертом

Text

18:32 Закони щодо зброї — в МВС розповіли, над якими документами працюють

Text

18:03 Масштабні мітинги у Варшаві — фермери застосували сигнальні ракети та дим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:26 Мобілізація в'язнів — чому ініціатива невдала та на що слід звернути увагу

Text

16:31 Чому правки до нового закону не покращать процес мобілізації — думка адвоката

Text

15:54 В ЗСУ оцінили ризик втрати Краматорська та Слов'янська на Донеччині

Text

15:06 Втрат більше, ніж в Авдіївці — військовий назвав населений пункт, де активно наступають росіяни

Text

14:21 Чому не варто очікувати на війська НАТО в Україні — думка політолога

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В ефірі Новини.LIVE найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та чому жіночий мозок не такий, як здається.

Переглянути ефір можна за посиланням

Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Тема дискусії з ведучою Діною Бернацькою:

  • Володимир Зеленський назвав кількість втрат на фронті;
  • проблеми з безсонням у військових;
  • користь від гаджетів для здоров'я;
  • різниця між чоловічим та жіночим мозком. 

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь у знятті стресу та зігріванні. Також спеціаліст розповів про різницю між ВІЛ та СНІДом та назвав фактор, який провокує розвиток онкології.  

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19:50 Motorola представила концепт гнучкого телефона, який носять на зап'ясті

19:36 Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії двосторонню співпрацю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:54 В ЗСУ оцінили ризик втрати Краматорська та Слов'янська на Донеччині

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