Міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та жіночий мозок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

В ефірі Новини.LIVE найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та чому жіночий мозок не такий, як здається.

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Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Тема дискусії з ведучою Діною Бернацькою:

Володимир Зеленський назвав кількість втрат на фронті;

проблеми з безсонням у військових;

користь від гаджетів для здоров'я;

різниця між чоловічим та жіночим мозком.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь у знятті стресу та зігріванні. Також спеціаліст розповів про різницю між ВІЛ та СНІДом та назвав фактор, який провокує розвиток онкології.