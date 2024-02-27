Міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та жіночий мозок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

В ефірі Новини.LIVE найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — міфи про гаджети, безсоння в ЗСУ та чому жіночий мозок не такий, як здається.
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Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE
Тема дискусії з ведучою Діною Бернацькою:
- Володимир Зеленський назвав кількість втрат на фронті;
- проблеми з безсонням у військових;
- користь від гаджетів для здоров'я;
- різниця між чоловічим та жіночим мозком.
Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь у знятті стресу та зігріванні. Також спеціаліст розповів про різницю між ВІЛ та СНІДом та назвав фактор, який провокує розвиток онкології.