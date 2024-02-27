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Мифы о гаджетах, бессоннице в ВСУ и женском мозге — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Мифы о гаджетах, бессоннице в ВСУ и женском мозге — Комаровский в эфире Новини.LIVE

27 февраля 2024 г. 20:03

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20:03 Мифы о гаджетах, бессоннице в ВСУ и женском мозге — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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19:13 Введение иностранных войск в Украину — что об этом думают украинцы

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18:43 При каких условиях можно мобилизовать полицейских — интервью с экспертом

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18:32 Законы об оружии — в МВД рассказали, над какими документами работают

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18:03 Масштабные митинги в Варшаве — фермеры применили сигнальные ракеты и дым

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17:26 Мобилизация заключенных — почему инициатива неудачная и на что следует обратить внимание

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16:31 Почему правки к новому закону не улучшат процесс мобилизации — мнение адвоката

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15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

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15:06 Потерь больше, чем в Авдеевке — военный назвал населенный пункт, где активно наступают россияне

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14:21 Почему не стоит ожидать войск НАТО в Украине — мнение политолога

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20:03 Мифы о гаджетах, бессоннице в ВСУ и женском мозге — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

19:13 Введение иностранных войск в Украину — что об этом думают украинцы

Text

18:43 При каких условиях можно мобилизовать полицейских — интервью с экспертом

Text

18:32 Законы об оружии — в МВД рассказали, над какими документами работают

Text

18:03 Масштабные митинги в Варшаве — фермеры применили сигнальные ракеты и дым

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:26 Мобилизация заключенных — почему инициатива неудачная и на что следует обратить внимание

Text

16:31 Почему правки к новому закону не улучшат процесс мобилизации — мнение адвоката

Text

15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

Text

15:06 Потерь больше, чем в Авдеевке — военный назвал населенный пункт, где активно наступают россияне

Text

14:21 Почему не стоит ожидать войск НАТО в Украине — мнение политолога

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В эфире Новини.LIVE самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — мифы о гаджетах, бессоннице в ВСУ и почему женский мозг не такой, как кажется.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE

Тема дискуссии с ведущей Диной Бернацкой:

  • Владимир Зеленский назвал количество потерь на фронте;
  • проблемы с бессонницей у военных;
  • польза от гаджетов для здоровья;
  • разница между мужским и женским мозгом.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь в снятии стресса и согревании. Также специалист рассказал о разнице между ВИЧ и СПИДом и назвал фактор, провоцирующий развитие онкологии.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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