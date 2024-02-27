Мифы о гаджетах, бессоннице в ВСУ и женском мозге — Комаровский в эфире Новини.LIVE

В эфире Новини.LIVE самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — мифы о гаджетах, бессоннице в ВСУ и почему женский мозг не такой, как кажется.
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Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE
Тема дискуссии с ведущей Диной Бернацкой:
- Владимир Зеленский назвал количество потерь на фронте;
- проблемы с бессонницей у военных;
- польза от гаджетов для здоровья;
- разница между мужским и женским мозгом.
Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь в снятии стресса и согревании. Также специалист рассказал о разнице между ВИЧ и СПИДом и назвал фактор, провоцирующий развитие онкологии.