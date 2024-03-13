Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск — деталі

На народних депутатів українського парламенту чинять тиск. На них відкривають кримінальні провадження та втягують в "брудні" історії.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE.

Тиск на депутатів

"Є різні види тиску, наприклад, коли на когось відкривають кримінальне провадження, якимось чином втягують в історії, де депутати стають залежними і мусять бути "слухняними", — сказав депутат.

На думку Мазурашу, легше всього тиснути на тих народних обранців, які, зокрема, раніше були власниками бізнесу.

Також, за його словами, існують маніпуляції через податкову чи правоохоронну системи тощо.

Нардеп поділився, що й сам іноді зазнає певних інформаційних атак.

"Моя позиція комусь заважає. Останнім часом анонімні телеграм-канали пишуть, що мене відправлять у в'язницю за держзраду", — розповів він.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників.

Також нардеп Руслан Горбенко пояснив, чому мобілізація чиновників не вплине на ситуацію на фронті.

Крім того, у Раді висунули пропозицію щодо бронювання для всіх працівників поліції. Однак на думку військового аналітика Євгена Дикого, цю квоту необхідно зменшити до 30-50%.