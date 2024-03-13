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Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск — деталі

Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск — деталі

13 березня 2024 р. 14:59

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18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

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14:59 Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск — деталі

Text

13:03 Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

Text

12:48 Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

Text

12:08 Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

Text

08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024
Text

21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

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18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

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На народних депутатів українського парламенту чинять тиск. На них відкривають кримінальні провадження та втягують в "брудні" історії.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE.

Тиск на депутатів

"Є різні види тиску, наприклад, коли на когось відкривають кримінальне провадження, якимось чином втягують в історії, де депутати стають залежними і мусять бути "слухняними", — сказав депутат.

На думку Мазурашу, легше всього тиснути на тих народних обранців, які, зокрема, раніше були власниками бізнесу.

Також, за його словами, існують маніпуляції через податкову чи правоохоронну системи тощо. 

Нардеп поділився, що й сам іноді зазнає певних інформаційних атак.

"Моя позиція комусь заважає. Останнім часом анонімні телеграм-канали пишуть, що мене відправлять у в'язницю за держзраду", — розповів він.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників.

Також нардеп Руслан Горбенко пояснив, чому мобілізація чиновників не вплине на ситуацію на фронті.

Крім того, у Раді висунули пропозицію щодо бронювання для всіх працівників поліції. Однак на думку військового аналітика Євгена Дикого, цю квоту необхідно зменшити до 30-50%.

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14:57 У Львівській області хочуть відремонтувати автомобільний міст за 127 млн грн

14:54 Зарплати у 2024 році зростають — в яких сферах платять найбільше

14:49 Нафтогазовий гігант Shell оголосив про масові скорочення — хто залишиться без роботи

14:47 Бійці ГУР уразили позицію російських операторів дронів — кадри

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:45 Бражко зворушливо звернувся до вболівальників перед поїздкою до збірної України

14:36 Шольц, Макрон і Туск зустрінуться, щоб знизити напругу навколо України — ЗМІ

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12:48 Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

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12:08 Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

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08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024
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21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

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20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

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18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE