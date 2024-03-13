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Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

13 березня 2024 р. 12:48

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13:03 Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

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12:48 Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

Text

12:08 Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

Text

08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024
Text

21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

Text

18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

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16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

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В Україні тривають обговорення та розгляд законопроєкту про мобілізацію. У парламенті висунули пропозицію щодо бронювання для всіх працівників поліції. Однак цю квоту для правоохоронців необхідно зменшити до 30-50%.

Про це заявив військовий аналітик Євген Дикий в ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація правоохоронців

"Наразі під час війни можна обійтися меншою кількістю працівників правоохоронних органів. Але якщо відправити їх усіх на передову, злочинність стрімко зросте", — сказав Дикий.

Він розповів, що як чинні, так і колишні правоохоронці взагалі не перебувають на військовому обліку.

"Неважливо, чи ти був колись був поліцейським, чи прокурором — до кінця життя твій ТЦК нічого про тебе не знає", — зазначив аналітик.

За його словами, призвати таких осіб може лише їх правоохоронний орган. Тому в процесі мобілізації має бути об'єктивність.

"Але сьогодні всі намагаються пролобіювати свої інтереси і натиснути на народних обранців", — додав Дикий.

Раніше в матеріалі Новини.LIVE пояснили, які дві категорії громадян не підлягають бронюванню від мобілізації.

Також адвокат відповів, чи зможуть у разі ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію призивати чоловіків віком від 18 років.

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13:28 Путін знову заявив про готовність застосувати ядерну зброю

13:23 Допомога на оплату комуналки — хто може отримати від 450 грн на місяць

13:20 Російські добровольчі формування анонсували удари по Білгороду та Курську — що відомо

13:15 Продали психотропів на мільйони гривень — в Одесі викрили наркозбувачів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:10 СБУ затримала жінку, яка "зливала" позиції ЗСУ напередодні звільнення Харківської області

13:09 Манчестер Юнайтед почав стежити за гравцем київського Динамо

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12:48 Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

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12:08 Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

Text

08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024
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21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

Text

18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації