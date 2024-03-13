Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

В Україні тривають обговорення та розгляд законопроєкту про мобілізацію. У парламенті висунули пропозицію щодо бронювання для всіх працівників поліції. Однак цю квоту для правоохоронців необхідно зменшити до 30-50%.

Про це заявив військовий аналітик Євген Дикий в ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація правоохоронців

"Наразі під час війни можна обійтися меншою кількістю працівників правоохоронних органів. Але якщо відправити їх усіх на передову, злочинність стрімко зросте", — сказав Дикий.

Він розповів, що як чинні, так і колишні правоохоронці взагалі не перебувають на військовому обліку.

"Неважливо, чи ти був колись був поліцейським, чи прокурором — до кінця життя твій ТЦК нічого про тебе не знає", — зазначив аналітик.

За його словами, призвати таких осіб може лише їх правоохоронний орган. Тому в процесі мобілізації має бути об'єктивність.

"Але сьогодні всі намагаються пролобіювати свої інтереси і натиснути на народних обранців", — додав Дикий.

Раніше в матеріалі Новини.LIVE пояснили, які дві категорії громадян не підлягають бронюванню від мобілізації.

Також адвокат відповів, чи зможуть у разі ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію призивати чоловіків віком від 18 років.