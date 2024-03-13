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Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

13 марта 2024 г. 12:48

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12:08 Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

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08:12 Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

12 марта 2024
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21:12 Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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18:28 Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

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В Украине продолжаются обсуждения и рассмотрение законопроекта о мобилизации. В парламенте выдвинули предложение о бронировании для всех сотрудников полиции. Однако эту квоту для правоохранителей необходимо снизить до 30-50%.

Об этом заявил военный аналитик Евгений Дикий в эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация правоохранителей

"В настоящее время во время войны можно обойтись меньшим количеством работников правоохранительных органов. Но если отправить их всех на передовую, преступность стремительно вырастет", — сказал Дикий.

Он рассказал, что как действующие, так и бывшие правоохранители вообще не состоят на военном учете.

"Неважно, был ли ты когда-то полицейским или прокурором — до конца жизни твой ТЦК ничего о тебе не знает", — отметил аналитик.

По его словам, призвать таких лиц может только их правоохранительный орган. Поэтому в процессе мобилизации должна быть объективность.

"Но сегодня все пытаются пролоббировать свои интересы и надавить на народных избранников", — добавил Дикий.

Ранее в материале Новин.LIVE объяснили, какие две категории граждан не подлежат бронированию от мобилизации.

Также адвокат ответил, смогут ли в случае принятия нового законопроекта о мобилизации призывать мужчин в возрасте от 18 лет.

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13:40 Ракетный удар по Кривому Рогу — количество погибших возросло до пяти

13:35 Деньги на ВСУ — как украинцы донатили на помощь военным в 2023 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:28 Путин снова заявил о готовности применить ядерное оружие

13:23 Помощь на оплату коммуналки — кто может получить от 450 грн в месяц

13:20 Российские добровольческие формирования анонсировали удары по Белгороду и Курску — что известно

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12:48 Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

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12:08 Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

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08:12 Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

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19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

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16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации