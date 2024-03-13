Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

В Украине продолжаются обсуждения и рассмотрение законопроекта о мобилизации. В парламенте выдвинули предложение о бронировании для всех сотрудников полиции. Однако эту квоту для правоохранителей необходимо снизить до 30-50%.

Об этом заявил военный аналитик Евгений Дикий в эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация правоохранителей

"В настоящее время во время войны можно обойтись меньшим количеством работников правоохранительных органов. Но если отправить их всех на передовую, преступность стремительно вырастет", — сказал Дикий.

Он рассказал, что как действующие, так и бывшие правоохранители вообще не состоят на военном учете.

"Неважно, был ли ты когда-то полицейским или прокурором — до конца жизни твой ТЦК ничего о тебе не знает", — отметил аналитик.

По его словам, призвать таких лиц может только их правоохранительный орган. Поэтому в процессе мобилизации должна быть объективность.

"Но сегодня все пытаются пролоббировать свои интересы и надавить на народных избранников", — добавил Дикий.

Ранее в материале Новин.LIVE объяснили, какие две категории граждан не подлежат бронированию от мобилизации.

Также адвокат ответил, смогут ли в случае принятия нового законопроекта о мобилизации призывать мужчин в возрасте от 18 лет.