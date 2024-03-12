Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав війська. У парламенті розглядають законопроєкт про мобілізацію та правки до нього, серед яких бронювання для всіх працівників поліції.

Про це заявив народний депутат України Сергій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

Бронювання поліцейських

"На сьогодні законопроєкт передбачає те, щоб усім поліцейським надати бронювання від мобілізації без визначення якоїсь конкретної кількості, як пропонувалося попередньо", — сказав він.

За словами нардепа, таким чином в поліції буде можливість реагувати своєчасно на факти беззаконня.

Водночас нардеп Юрій Камельчук зауважив, що це питання остаточно не вирішене, оскільки безпековий комітет поки не перейшов до розгляду цих правок.

"Але бронювання поліції — це принципова позиція. Можливо, будуть додаткові консультації з Генштабом про те, що не обов’язково їх залучати… Якщо казати, що в поліції є кому служити? Так. Чи виконують вони свої функції? Так, виконують. Чи всі? Знову ж таки, ні", — додав він.

Раніше в матеріалі Новини.LIVE пояснили, які дві категорії громадян не підлягають бронюванню від мобілізації.

Крім того, нардеп пояснив, чому кількість мобілізованих депутатів не вплине на ситуацію на фронті.

Також юристка відповіла, які існують види повісток в Україні.