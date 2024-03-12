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Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

12 березня 2024 р. 16:52

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16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

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16:31 Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

Text

16:18 У Києві відбувся страйкбольний турнір 3 ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

Text

14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

Text

13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

Text

11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

Text

11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

Text

09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

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08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

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В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав війська. У парламенті розглядають законопроєкт про мобілізацію та правки до нього, серед яких бронювання для всіх працівників поліції.

Про це заявив народний депутат України Сергій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

Бронювання поліцейських

"На сьогодні законопроєкт передбачає те, щоб усім поліцейським надати бронювання від мобілізації без визначення якоїсь конкретної кількості, як пропонувалося попередньо", — сказав він.

За словами нардепа, таким чином в поліції буде можливість реагувати своєчасно на факти беззаконня.

Водночас нардеп Юрій Камельчук зауважив, що це питання остаточно не вирішене, оскільки безпековий комітет поки не перейшов до розгляду цих правок. 

"Але бронювання поліції — це принципова позиція. Можливо, будуть додаткові консультації з Генштабом про те, що не обов’язково їх залучати… Якщо казати, що в поліції є кому служити? Так. Чи виконують вони свої функції? Так, виконують. Чи всі? Знову ж таки, ні", — додав він.

Раніше в матеріалі Новини.LIVE пояснили, які дві категорії громадян не підлягають бронюванню від мобілізації.

Крім того, нардеп пояснив, чому кількість мобілізованих депутатів не вплине на ситуацію на фронті.

Також юристка відповіла, які існують види повісток в Україні.

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17:25 У роботі Telegram знову стався масштабний збій — що відомо

17:16 Війна в Росії — чому добровольці активізувалися саме зараз

17:15 Кроки до звільнення окупованих територій — Юсов прокоментував ситуацію на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:08 Стало відомо, скільки українських вантажівок стоять в чергах на кордоні з Польщею

17:08 Очі "Фурій" — в Азові показали роботу операторів дронів на Луганщині

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16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

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16:31 Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

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16:18 У Києві відбувся страйкбольний турнір 3 ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

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14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

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13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

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11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

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11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

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09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

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08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні