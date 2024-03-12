Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды войска. В парламенте рассматривают законопроект о мобилизации и поправки к нему, среди которых бронирование для всех работников полиции.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

Бронирование полицейских

"На сегодняшний день законопроект предусматривает то, чтобы всем полицейским предоставить бронирование от мобилизации без определения какого-либо конкретного количества, как предлагалось предварительно", — сказал он.

По словам нардепа, таким образом у полиции будет возможность реагировать своевременно на факты беззакония.

В то же время нардеп Юрий Камельчук отметил, что этот вопрос окончательно не решен, поскольку комитет безопасности пока не перешел к рассмотрению этих правок.

"Но бронирование полиции - это принципиальная позиция. Возможно, будут дополнительные консультации с Генштабом о том, что не обязательно их привлекать... Если говорить, что в полиции есть кому служить? Да. Выполняют ли они свои функции? Да, выполняют. Все ли? Опять же, нет", — добавил он.

Ранее в материале Новини.LIVE объяснили, какие две категории граждан не подлежат бронированию от мобилизации.

Кроме того, нардеп объяснил, почему количество мобилизованных депутатов не повлияет на ситуацию на фронте.

Также юрист ответила, какие существуют виды повесток в Украине.