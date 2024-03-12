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Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

12 марта 2024 г. 16:52

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16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

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16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

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16:31 Разжигали религиозную вражду— в Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ

Text

16:18 В Киеве прошел страйкбольный турнир 3 ОШБр — как проходит мероприятие и какая стоимость участия

Text

14:57 Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

Text

13:02 Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:56 Нардеп рассказал юридическую разницу военного положения от войны

Text

11:35 Протесты на польской границе – что стоит за конфликтом и как его решить

Text

11:30 Военный объяснил, причастна ли Украина к спецоперации добровольцев РФ в Белгороде

Text

09:33 Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России"

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08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

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В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды войска. В парламенте рассматривают законопроект о мобилизации и поправки к нему, среди которых бронирование для всех работников полиции.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

Бронирование полицейских

"На сегодняшний день законопроект предусматривает то, чтобы всем полицейским предоставить бронирование от мобилизации без определения какого-либо конкретного количества, как предлагалось предварительно", — сказал он.

По словам нардепа, таким образом у полиции будет возможность реагировать своевременно на факты беззакония.

В то же время нардеп Юрий Камельчук отметил, что этот вопрос окончательно не решен, поскольку комитет безопасности пока не перешел к рассмотрению этих правок.

"Но бронирование полиции - это принципиальная позиция. Возможно, будут дополнительные консультации с Генштабом о том, что не обязательно их привлекать... Если говорить, что в полиции есть кому служить? Да. Выполняют ли они свои функции? Да, выполняют. Все ли? Опять же, нет", — добавил он.

Ранее в материале Новини.LIVE объяснили, какие две категории граждан не подлежат бронированию от мобилизации.

Кроме того, нардеп объяснил, почему количество мобилизованных депутатов не повлияет на ситуацию на фронте.

Также юрист ответила, какие существуют виды повесток в Украине.

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17:08 Стало известно, сколько украинских грузовиков стоит в очередях на границе с Польшей

17:08 Глаза "Фурий" — в Азове показали работу операторов дронов в Луганской области

16:57 В Украине резко возрос уровень перерегистрации автомобилей на женщин — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:52 Поль Погба получил предложение от российского клуба

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16:18 В Киеве прошел страйкбольный турнир 3 ОШБр — как проходит мероприятие и какая стоимость участия

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14:57 Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

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13:02 Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:56 Нардеп рассказал юридическую разницу военного положения от войны

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