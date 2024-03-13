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Мазурашу заявил, что на нардепов оказывают давление — детали

Мазурашу заявил, что на нардепов оказывают давление — детали

13 марта 2024 г. 14:59

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15:19 В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии

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14:59 Мазурашу заявил, что на нардепов оказывают давление — детали

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12:48 Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

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21:12 Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

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20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

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19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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15:19 В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии

Text

14:59 Мазурашу заявил, что на нардепов оказывают давление — детали

Text

13:03 Нардеп Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников

Text

12:48 Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

Text

12:08 Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:12 Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

12 марта 2024
Text

21:12 Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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На народных депутатов украинского парламента оказывают давление. На них открывают уголовные производства и вовлекают в "грязные" истории.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу в эфире Ранок.LIVE.

Давление на депутатов

"Есть разные виды давления, например, когда на кого-то открывают уголовное производство, каким-то образом вовлекают в истории, где депутаты становятся зависимыми и должны быть "послушными", — сказал депутат.

По мнению Мазураша, легче всего оказывать давление на тех народных избранников, которые, в частности, раньше были владельцами бизнеса.

Также, по его словам, существуют манипуляции через налоговую или правоохранительную систему.

Нардеп поделился, что и сам иногда подвергается определенным информационным атакам.

"Моя позиция кому-то мешает. В последнее время анонимные телеграмм-каналы пишут, что меня отправят в тюрьму за госизмене", — рассказал он.

Напомним, народный депутат Александр Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников.

Также нардеп Руслан Горбенко объяснил, почему мобилизация чиновников не повлияет на ситуацию на фронте.

Кроме того, в Раде выдвинули предложение о бронировании для всех сотрудников полиции. Однако, по мнению военного аналитика Евгения Дикого, эту квоту необходимо уменьшить до 30-50%.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:49 Нефтегазовый гигант Shell объявил о массовых сокращениях — кто останется без работы

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15:19 В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии

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14:59 Мазурашу заявил, что на нардепов оказывают давление — детали

Text

13:03 Нардеп Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников

Text

12:48 Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

Text

12:08 Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:12 Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

12 марта 2024
Text

21:12 Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

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19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE