Мазурашу заявил, что на нардепов оказывают давление — детали

На народных депутатов украинского парламента оказывают давление. На них открывают уголовные производства и вовлекают в "грязные" истории.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу в эфире Ранок.LIVE.

Давление на депутатов

"Есть разные виды давления, например, когда на кого-то открывают уголовное производство, каким-то образом вовлекают в истории, где депутаты становятся зависимыми и должны быть "послушными", — сказал депутат.

По мнению Мазураша, легче всего оказывать давление на тех народных избранников, которые, в частности, раньше были владельцами бизнеса.

Также, по его словам, существуют манипуляции через налоговую или правоохранительную систему.

Нардеп поделился, что и сам иногда подвергается определенным информационным атакам.

"Моя позиция кому-то мешает. В последнее время анонимные телеграмм-каналы пишут, что меня отправят в тюрьму за госизмене", — рассказал он.

Напомним, народный депутат Александр Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников.

Также нардеп Руслан Горбенко объяснил, почему мобилизация чиновников не повлияет на ситуацию на фронте.

Кроме того, в Раде выдвинули предложение о бронировании для всех сотрудников полиции. Однако, по мнению военного аналитика Евгения Дикого, эту квоту необходимо уменьшить до 30-50%.