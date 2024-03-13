Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

Серед українців існує обурення щодо того, чому до лав армії не мобілізовують народних депутатів. Але якщо всіх їх заберуть — державні інституції можуть зупинитися.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Бронювання депутатів

"Посадовець може добровільно мобілізуватися, йому законом не заборонено. Але надалі це негативно вплине на роботу, наприклад, якогось міністерства", — сказав нардеп.

Федієнко також зауважив, що підприємства, які забезпечують роботу країни — повинні мати можливість бронювати своїх працівників.

"Якщо ми мобілізуємо всіх енергетиків, то хто обслуговуватиме енергетичну мережу?", — зазначив він.

Нардеп навів приклади, коли на службу призвали громадян з низькою зарплатою, але вони працювали на заводі по ремонту військових бронеавтомобілів — це погано вплинуло на роботу підприємства.

Раніше нардеп Руслан Горбенко пояснив, чому мобілізація чиновників не вплине на ситуацію на фронті.

Також ми писали, що у парламенті висунули пропозицію щодо бронювання для всіх працівників поліції. Однак на думку військового аналітика Євгена Дикого, цю квоту необхідно зменшити до 30-50%.