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Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

13 березня 2024 р. 13:03

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13:03 Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

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16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

Text

13:03 Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

Text

12:48 Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

Text

12:08 Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

Text

08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024
Text

21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

Text

18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

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Серед українців існує обурення щодо того, чому до лав армії не мобілізовують народних депутатів. Але якщо всіх їх заберуть — державні інституції можуть зупинитися.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Бронювання депутатів

"Посадовець може добровільно мобілізуватися, йому законом не заборонено. Але надалі це негативно вплине на роботу, наприклад, якогось міністерства", — сказав нардеп.

Федієнко також зауважив, що підприємства, які забезпечують роботу країни — повинні мати можливість бронювати своїх працівників.

"Якщо ми мобілізуємо всіх енергетиків, то хто обслуговуватиме енергетичну мережу?", — зазначив він.

Нардеп навів приклади, коли на службу призвали громадян з низькою зарплатою, але вони працювали на заводі по ремонту військових бронеавтомобілів — це погано вплинуло на роботу підприємства.

Раніше нардеп Руслан Горбенко пояснив, чому мобілізація чиновників не  вплине на ситуацію на фронті.

Також ми писали, що у парламенті висунули пропозицію щодо бронювання для всіх працівників поліції. Однак на думку військового аналітика Євгена Дикого, цю квоту необхідно зменшити до 30-50%.

   

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13:23 Допомога на оплату комуналки — хто може отримати від 450 грн на місяць

13:20 Російські добровольчі формування анонсували удари по Білгороду та Курську — що відомо

13:15 Продали психотропів на мільйони гривень — в Одесі викрили наркозбувачів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:10 СБУ затримала жінку, яка "зливала" позиції ЗСУ напередодні звільнення Харківської області

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12:08 Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

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08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024
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21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

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20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

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19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

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18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації