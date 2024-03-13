Нардеп Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников

Среди украинцев существует возмущение тем, почему в ряды армии не мобилизуют народных депутатов. Но если всех их заберут — государственные институции могут остановиться.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

Бронирование депутатов

"Должностное лицо может добровольно мобилизоваться, ему законом не запрещено. Но в дальнейшем это негативно повлияет на работу, например, какого-то министерства", — сказал нардеп.

Федиенко также отметил, что предприятия, которые обеспечивают работу страны, должны иметь возможность бронировать своих работников.

"Если мы мобилизуем всех энергетиков, то кто будет обслуживать энергетическую сеть?", — отметил он.

Нардеп привел примеры, когда на службу призвали граждан с низкой зарплатой, но они работали на заводе по ремонту военных бронеавтомобилей — это плохо повлияло на работу предприятия.

Ранее нардеп Руслан Горбенко объяснил, почему мобилизация чиновников не повлияет на ситуацию на фронте.

Также мы писали, что в парламенте выдвинули предложение о бронировании для всех сотрудников полиции. Однако, по мнению военного аналитика Евгения Дикого, эту квоту необходимо уменьшить до 30-50%.