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Нардеп Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников

Нардеп Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников

13 марта 2024 г. 13:03

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13:03 Нардеп Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников

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12:48 Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

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16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

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13:03 Нардеп Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников

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12:48 Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

Text

12:08 Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

Text

08:12 Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

12 марта 2024
Text

21:12 Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

18:28 Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

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Text

16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

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Среди украинцев существует возмущение тем, почему в ряды армии не мобилизуют народных депутатов. Но если всех их заберут — государственные институции могут остановиться.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

Бронирование депутатов

"Должностное лицо может добровольно мобилизоваться, ему законом не запрещено. Но в дальнейшем это негативно повлияет на работу, например, какого-то министерства", — сказал нардеп.

Федиенко также отметил, что предприятия, которые обеспечивают работу страны, должны иметь возможность бронировать своих работников.

"Если мы мобилизуем всех энергетиков, то кто будет обслуживать энергетическую сеть?", — отметил он.

Нардеп привел примеры, когда на службу призвали граждан с низкой зарплатой, но они работали на заводе по ремонту военных бронеавтомобилей — это плохо повлияло на работу предприятия.

Ранее нардеп Руслан Горбенко объяснил, почему мобилизация чиновников не   повлияет на ситуацию на фронте.

Также мы писали, что в парламенте выдвинули предложение о бронировании для всех сотрудников полиции. Однако, по мнению военного аналитика Евгения Дикого, эту квоту необходимо уменьшить до 30-50%.

  

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13:15 Продали психотропов на миллионы гривен — в Одессе разоблачили наркосбытчиков

13:10 СБУ задержала женщину, которая "сливала" позиции ВСУ накануне освобождения Харьковской области

13:09 Манчестер Юнайтед начал следить за игроком киевского Динамо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:03 Нардеп Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников

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12:48 Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

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12:08 Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

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08:12 Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

12 марта 2024
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20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

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19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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18:28 Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации