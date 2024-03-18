Масштабна реформа дошкільної освіти — Гришина розповіла, що зміниться

Українські заклади дошкільної освіти досі керуються законодавством від 1993 року. Мало уваги приділяється наповненню освітніх програм для дошкільнят, через це садочки більше схожі на камеру схову.

Про це розповіла народна депутатка Юлія Гришина в ефірі Вечір.LIVE.

Реформа дошкільної освіти

"У нас сьогодні садочки, як камера схову дітей. Тобто ми приходимо, здаємо туди дітей для того, щоб вони просто проводили там час", — сказала вона.

За словами депутатки, останніми десятиріччями мало уваги приділялося тому, чим наповнюється день дітей у дитсадочках.

"В нас на сьогодні дійсно вони перетворилися в камеру схову, такого не повинно бути, тому що це найяскравіший період розвитку дитини, її якостей, здібностей", — зауважила Гришина.

Вона розповіла про освітню реформу, з моменту ухвалення якої система дошкільної освіти матиме зовсім інший зміст.

"Тобто ми будемо мати дійсну систему дошкільної освіти, діти будуть там розвиватися, здобувати освіту та буде інклюзія", — наголосила народна обраниця.

Вона додала, що наразі в Україні майже немає інклюзивних дитячих садочків, але кількість дітей, що мають особливі освітні потреби — з кожним роком збільшується.

Крім того, з'являться центри підтримки батьків, оскільки їм потрібна інформація про те, як розвивати дитину з народження.

Раніше Гришина розповіла про розгляд законопроєкту щодо мобілізації в Україні. За її словами, планується внести зміни у надання права на відстрочку для окремих категорій студентів.

Також в Україні з вересня 2025 року планують скоротити кількість шкіл. Йдеться, зокрема, про навчальні заклади з кількістю учнів, меншою за 45 осіб.