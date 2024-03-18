Масштабная реформа дошкольного образования — Гришина рассказала, что изменится

Украинские учреждения дошкольного образования до сих пор руководствуются законодательством от 1993 года. Мало внимания уделяется наполнению образовательных программ для дошкольников, поэтому садики больше похожи на камеру хранения.

Об этом рассказала народный депутат Юлия Гришина в эфире Вечір.LIVE.

Реформа дошкольного образования

"У нас сегодня садики, как камера хранения детей. То есть мы приходим, сдаем туда детей для того, чтобы они просто проводили там время", — сказала она.

По словам депутата в последние десятилетия мало внимания уделялось тому, чем наполняется день детей в детсадах.

"У нас сегодня действительно они превратились в камеру хранения, такого не должно быть, потому что это самый яркий период развития ребенка, его качеств, способностей", — отметила Гришина.

Она рассказала об образовательной реформе, с момента принятия которой система дошкольного образования будет иметь совсем другое содержание.

"То есть мы будем иметь действительную систему дошкольного образования, дети будут там развиваться, получать образование и будет инклюзия", — подчеркнула народная избранница.

Она добавила, что в настоящее время в Украине почти нет инклюзивных детских садов, но количество детей, имеющих особые образовательные нужды — с каждым годом увеличивается.

Кроме того, появятся центры поддержки родителей, поскольку им нужна информация о том, как развивать ребенка с рождения.

Ранее Гришина рассказала о рассмотрении законопроекта о мобилизации в Украине. По ее словам, планируется внести изменения в предоставление права на отсрочку для отдельных категорий студентов.

Также в Украине с сентября 2025 планируют сократить количество школ. Речь идет, в частности, об учебных заведениях с количеством учеников менее 45 человек.