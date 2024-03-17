В Україні планують закрити школи з малою кількістю дітей — нардеп пояснила перспективу

В Україні з вересня 2025 року планують скоротити кількість шкіл. Йдеться, зокрема, про навчальні заклади з кількістю учнів, меншою за 45 осіб.

Про це розповіла народна депутатка Юлія Гришина в ефірі Вечір.LIVE.

Скорочення кількості шкіл

За словами депутатки, відтік молодих сімей з сіл та селищ є проблемою урбанізації, зокрема, й в Україні. Через це в малих населених пунктах скорочується кількість дітей.

Вона пригадала, що раніше сільські школи були наповнені великою кількістю дітей, але зараз ситуація змінюється з кожним роком стрімко в бік того, що там залишається досить мало дітей.

"І звичайно ми всі розуміємо, що коли в школі навчаються 10, 15, 40, 50 чи 100 навіть дітей різних класів, то про яку якість освіти може йти мова. Тому що повинні бути вчителі з різних предметів, аби якісно їх викладати. А в таких школах спостерігаємо, що один вчитель фізкультури, який викладає також і математику, і географію", — пояснила Гришина.

За її словами, внаслідок цього результати оцінювання PISA показують, що якість освіти у дітей з сільських шкіл набагато нижча, аніж з міських.

Тому державна політика вже багато років спрямована на закриття їх, а дітей переводять в "упорні" школи, на які спрямовують великі кошти аби підвищити якість освіти та організовують доставляння учнів шкільними автобусами.

"Потрібно розуміти чому це відбувається, що просто так ніхто не хоче закривати школи. Просто у форматі, коли менш як 45 дітей — воно не може нормально якісно працювати", — зазначає депутатка.

На її думку, необхідно проводити роботу з укріплення "упорних" шкіл та зі збільшення кількості шкільних автобусів. Тоді діти будуть навчатися в кращих умовах і здобувати освіту набагато кращої якості.

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