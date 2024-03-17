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В Украине планируют закрыть школы с малым количеством детей — нардеп объяснила перспективу

В Украине планируют закрыть школы с малым количеством детей — нардеп объяснила перспективу

17 марта 2024 г. 17:12

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00:16 Снова поднимают тарифы — эксперт рассказал, что подорожает еще

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20:47 PATRIOT под прицелом и восстановление поврежденной системы ПВО — эфир Новини.LIVE

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В Украине с сентября 2025 года планируется сократить количество школ. Речь идет, в частности, об учебных заведениях с количеством учеников менее 45 человек.

Об этом рассказала народный депутат Юлия Гришина в эфире Вечір.LIVE.

Сокращение количества школ

По словам депутата, отток молодых семей из сел и поселков является проблемой урбанизации, в том числе и в Украине. Поэтому в малых населенных пунктах сокращается количество детей.

Она напомнила, что раньше сельские школы были наполнены большим количеством детей, но сейчас ситуация меняется с каждым годом стремительно в сторону того, что там остается мало детей.

"И конечно мы все понимаем, что когда в школе учатся 10, 15, 40, 50 или 100 даже детей разных классов, то о каком качестве образования может идти речь. Потому что должны быть учителя по разным предметам, чтобы качественно их преподавать. А в таких школах наблюдаем, что один учитель физкультуры, преподающий также и математику, и географию", — объяснила Гришина.

По ее словам, в результате этого результаты оценивания PISA показывают, что качество образования у детей из сельских школ намного ниже, чем из городских.

Поэтому государственная политика уже много лет направлена на их закрытие, а детей переводят в "упорные" школы, на которые направляют большие средства, чтобы повысить качество образования и организовывают доставку учеников школьными автобусами.

"Нужно понимать, почему это происходит, что просто так никто не хочет закрывать школы. Просто в формате, когда менее 45 детей — оно не может нормально качественно работать", — отмечает депутат.

По ее мнению, необходимо проводить работу по укреплению "упорных" школ и увеличению количества школьных автобусов. Тогда дети будут учиться в лучших условиях и получать образование гораздо лучшего качества.

Ранее Гришина рассказала о мультипредметном тесте в 2024 году и чем обернется вступительная кампания.

Также мы писали, что 14 марта в Украине началась регистрация на национальный мультипредметный тест. Она продлится до 11 апреля включительно.

Кроме того, НМТ в 2024 году предусматривает три обязательных предмета и один по выбору абитуриента.

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16:44 Макрон стремится стать доминирующим лидером в Европе, — The Telegraph

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:41 Малиновский помог Дженоа отобрать очки у Ювентуса — оценка украинца за матч

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