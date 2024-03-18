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НМТ у творчих університетах — Гришина прокоментувала перспективу скасування тесту

НМТ у творчих університетах — Гришина прокоментувала перспективу скасування тесту

18 березня 2024 р. 13:21

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У правилах прийому національного мультимедійного тесту зазначено, що ті, хто не може його пройти, має право вступити до ЗВО на основі вступного іспиту. Тим часом абітурієнти творчих інститутів страждають, бо не розуміють, навіщо їм це потрібно, адже головне результат творчого конкурсу.

Про це в ефірі Новини.LIVE розповіла народний депутат від фракції "Слуга народа" Юлія Гришина.

Чи потрібно повернути ЗНО замість НМТ

В умовах обстрілу українських міст стає проблематично проходити національний мультимедійний тест. У зв'язку з цим було ухвалено рішення, що підліток може надійти на основі вступного іспиту. За словами нардепа, таке рішення було єдиним правильним рішенням, яке забезпечувало нам абітурієнтам вступити до українського університету.

"Ситуація складна. Коли ти сидиш у затишному кабінеті у Києві складно уявити, як проходить навчання десь у Запоріжжі та як там пройти цей тест. Не всі можуть це зробити. Я впевнена, що після війни в Україні повернути Зовнішнє незалежне оцінювання. Але зараз це питання не потрібно ставити", — повідомила Гришина.

Чи здаватимуть діти НМТ у творчих ВНЗ

Щодо творчих університетів, то українці вважають, що тут не потрібно складати НМТ. До війни у творчих університетах враховувався результат ЗНО, але більше уваги приділяли результату творчого конкурсу.

"З початку війни відпала потреба складати НМТ і діти почали надходити лише за результатами творчого конкурсу. І за кілька років ця практика показала позитивні результати", — додала нардеп.

Гришина уточнила, що європейський досвід показує, що практично ніде немає додаткових іспитів під час вступу до творчого університету.

"Поки що війна і потрібно міняти щось, а потім уже аналізувати досвід минулих років і подивитися, що дійсно важливо під час вступу", додала нардеп.

Нагадаємо, що в Україні стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест. Вона триватиме до 11 квітня включно.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий розповів, коли відбудеться Національний мультипредметний тест.

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