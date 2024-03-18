НМТ в творческих университетах — Гришина прокомментировала перспективу отмены теста

В правилах приема национального мультимедийного теста указано, что те, кто не может его пройти, имеет право поступить в ВУЗ на основе вступительного экзамена. Тем временем, абитуриенты творческих институтов страдают, так как не понимают, зачем им это нужно, ведь главное — результат творческого конкурса.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

Нужно ли вернуть ВНО вместо НМТ

В условиях обстрелов украинских городов становится проблематично проходить национальный мультимедийный тест. В связи с этим было принято решение, что подросток может поступить на основе вступительного экзамена. По словам нардепа, такое решение было единственное правильное решение, которое обеспечивало нам абитуриентам поступить в украинский университет.

"Ситуация сложная. Когда ты сидишь в уютном кабинете в Киеве сложно представить, как проходит обучение где-то в Запорожье и как там пройти этот тест. Не все могут это сделать. Я уверена, что после войны в Украине вернуть Внешнее независимое оценивание. Но сейчас этот вопрос не нужно ставить", — сообщила Гришина.

Будут ли дети сдавать НМТ в творческих ВУЗах

Что касается творческих университетов, то украинцы считают, что здесь не нужно сдавать НМТ. До войны в творческих университетах учитывался результат ВНО, но больше внимания уделялось результату творческого конкурса.

"С начала войны отпала необходимость сдавать НМТ и дети начали поступать только по результатам творческого конкурса. И за несколько лет эта практика показала позитивные результаты", — добавила нардеп.

Гришина уточнила, что европейский опыт показывает, что практически нигде нет дополнительных экзаменов при поступлении в творческий университет.

"Пока война нужно менять что-то, а потом уже анализировать опыт прошлых лет и посмотреть, что действительно важно при поступлении", — добавила нардеп.

Напомним, в Украине стартовала регистрация на национальный мультипредметный тест. Она продлится до 11 апреля включительно.

Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, когда состоится Национальный мультипредметный тест.