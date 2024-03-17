Відстрочка для аспірантів — Гришина розповіла деталі законопроєкту про мобілізацію

У Верховній Раді України триває розгляд та обговорення правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Серед іншого, окремі категорії здобувачів вищої освіти планують позбавити права на відстрочку.

Про це розповіла народна депутатка Юлія Гришина в ефірі Вечір.LIVE.

Відстрочка від мобілізації

Депутатка зауважила, що дійсно з початком повномасштабного вторгнення значно збільшилася кількість вступників у заклади вищої освіти.

"І дійсно, є такі українці, які використовують цю можливість, аби уникнути мобілізації. Але знову ж таке, це як заочна форма навчання — кожну проблему потрібно вирішувати грамотно", — сказала Гришина.

Вона вважає, що потрібно подумати і попрацювати, як вирішити цю проблему, адже просто заборонити — не вихід.

Так, Комітет оборони попередньо вирішив, що аспіранти будуть мати відстрочку від мобілізації не залежно від того, хто за них платить — держава чи вони самостійно.

"Але це ще рішення не остаточне, зараз депутати вже розпочали розгляд правок. Я думаю, що воно також буде підтримане, просто не хочеться заздалегідь казати", — уточнила вона.

Водночас що стосується здобувачів другої освіти — на сьогодні вони мають відстрочку. Однак у новому законопроєкті планується позбавити їх цього права.

Гришина додала, що відстрочку матимуть лише ті студенти, які здобувають освіту за рівнями — від бакалавра до магістра і тд.

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