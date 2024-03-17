Отсрочка для аспирантов — Гришина рассказала детали законопроекта о мобилизации

В Верховной Раде Украины продолжается рассмотрение и обсуждение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Среди прочего, отдельные категории соискателей высшего образования планируют лишить права на отсрочку.

Об этом рассказала народный депутат Юлия Гришина в эфире Вечір.LIVE.

Отсрочка от мобилизации

Депутат отметила, что действительно с началом полномасштабного вторжения значительно увеличилось количество поступающих в учреждения высшего образования.

"И действительно, есть такие украинцы, которые используют эту возможность во избежание мобилизации. Но опять же такое, это как заочная форма обучения — каждую проблему нужно решать грамотно", — сказала Гришина.

Она считает, что нужно подумать и поработать, как решить эту проблему, ведь просто запретить — не выход.

Так, Комитет обороны предварительно решил, что аспиранты будут иметь отсрочку от мобилизации независимо от того, кто за них платит — государство или они самостоятельно.

"Но это еще решение не окончательное, сейчас депутаты уже приступили к рассмотрению поправок. Я думаю, что оно также будет поддержано, просто не хочется заранее говорить", — уточнила она.

В то же время, что касается соискателей второго образования — на сегодняшний день у них есть отсрочка. Однако в новом законопроекте планируется лишить их этого права.

Гришина добавила, что отсрочку будут иметь только те студенты, которые получают образование по уровням — от бакалавра до магистра и тд.

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