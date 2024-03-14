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Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

14 березня 2024 р. 18:05

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18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

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17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

Text

12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Text

11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

Text

10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

Text

08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

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У Верховній Раді у четвер, Комітет з питань національної безпеки, оборони й розвідки мав продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію. Однак у Києві було оголошено повітряну тривогу, після закінчення якої депутати вже не зібралися.

Чому Рада не може зібратися та що відбувається з мобілізацією розповів голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко в ефірі Новини.LIVE.

Мобілізація в Україні

За словами Жовніренка, події в Раді є відображенням ситуації в суспільстві. Ситуація з мобілізацією досить непроста і залежить від місця, де ти зараз перебуваєш.

"Ті хто на фронті — безумовно чекають мобілізацію для того, аби була ротація, бо її не було довго в багатьох частинах і практично не було з самого початку повномасштабного вторгнення", — сказав він.

Водночас ті, хто перебуває в тилу — мають певні труднощі в розумінні того, що ця мобілізація потрібна.

Жовніренко навів в приклад соціологічне дослідження щодо причини небажання молодих людей мобілізовуватись.

Він виокремив чотири основні причини:

  • страх смерті;
  • страх поганого командира;
  • страх поганої амуніції;
  • невизначеність термінів демобілізації.

Експерт вважає, що саме на цих страхах треба і робити політику, тобто, проводити роз'яснення для громадян.

На його думку, необхідна справедлива мобілізація для всіх, незалежно від родичів та зв'язків — спочатку пів року навчання, а потім ротація на фронт.

"Тобто повинен бути механізм, який постійно крутиться і абсолютно зрозумілий для всіх", — додав він.

Раніше у парламенті розповіли, на якому етапі зараз знаходиться законопроєкт про мобілізацію.

Як розповів нардеп Роман Бабій, військовозобов'язані повинні знати, що їх чекає попереду, коли йдуть служити.

Також ми писали, що Мар'яна Безугла пояснила причину закриття засідання Верховної Ради.

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18:00 Суд заарештував агента ФСБ, який відстежував важку артилерію України

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17:53 У Києві зловмисники два роки утримували дівчину, вимагаючи повернути "борг"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:39 Зеленський провів розмову з Олафом Шольцом — що обговорювали

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

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08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

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