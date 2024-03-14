Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

У Верховній Раді у четвер, Комітет з питань національної безпеки, оборони й розвідки мав продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію. Однак у Києві було оголошено повітряну тривогу, після закінчення якої депутати вже не зібралися.

Чому Рада не може зібратися та що відбувається з мобілізацією розповів голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко в ефірі Новини.LIVE.

Мобілізація в Україні

За словами Жовніренка, події в Раді є відображенням ситуації в суспільстві. Ситуація з мобілізацією досить непроста і залежить від місця, де ти зараз перебуваєш.

"Ті хто на фронті — безумовно чекають мобілізацію для того, аби була ротація, бо її не було довго в багатьох частинах і практично не було з самого початку повномасштабного вторгнення", — сказав він.

Водночас ті, хто перебуває в тилу — мають певні труднощі в розумінні того, що ця мобілізація потрібна.

Жовніренко навів в приклад соціологічне дослідження щодо причини небажання молодих людей мобілізовуватись.

Він виокремив чотири основні причини:

страх смерті;

страх поганого командира;

страх поганої амуніції;

невизначеність термінів демобілізації.

Експерт вважає, що саме на цих страхах треба і робити політику, тобто, проводити роз'яснення для громадян.

На його думку, необхідна справедлива мобілізація для всіх, незалежно від родичів та зв'язків — спочатку пів року навчання, а потім ротація на фронт.

"Тобто повинен бути механізм, який постійно крутиться і абсолютно зрозумілий для всіх", — додав він.

Раніше у парламенті розповіли, на якому етапі зараз знаходиться законопроєкт про мобілізацію.

Як розповів нардеп Роман Бабій, військовозобов'язані повинні знати, що їх чекає попереду, коли йдуть служити.

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