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Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

05 листопада 2026 р. 13:01

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13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

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13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

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18:00 Зеленського зустріли тривалими оплесками в Берліні: ефір Новини.LIVE

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13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

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13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

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19:56 Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

Солом’янський районний суд Києва розглядає питання про обрання запобіжного заходу Віктору Єні — водієві автомобіля швидкої допомоги, на якому Валентина Молода приїхала до будинку в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Чоловік фігурує у кримінальному провадженні щодо сутичок поблизу тимчасового пункту розміщення підрозділу Національної гвардії.

Про це та інше дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE.

Прямий ефір 5 листопада

За версією слідства, підозрюваний міг бути залучений до підготовки акції: напередодні приїжджав за цією адресою, знімав територію, а під час самого інциденту керував автомобілем і фіксував події на відео.

Конфлікт виник після поширення повідомлень про нібито незаконне утримання та катування мобілізованих у будинку. На місце почали прибувати люди, після чого відбулося протистояння. У Нацгвардії пояснили, що будівлю використовували як тимчасовий пункт розміщення військових, які проходили оформлення та перевірки перед направленням до навчальних центрів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 листопада Солом’янський районний суд Києва обрав Валентині Молодій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Жінку підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Сил оборони та поширенні інформації про розташування військових підрозділів.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час судового засідання 4 листопада Валентина Молода відмовилася розповісти журналістам, де проходила військову службу та чи справді була бойовою медикинею. Вона пояснила, що не хоче надавати таку інформацію після широкого висвітлення її справи в медіа.

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13:00 Гроші від УВКБ ООН для пенсіонерів: хто ще отримає 4 100 грн

12:58 У п'яти регіонах України запровадили аварійні відключення світла

12:44 Як зацікавити дітей історією України: освітній проєкт "Скарб" знає відповідь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

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