Эксперт рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией

В Верховной Раде в четверг Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен был продолжить рассмотрение законопроекта о мобилизации. Однако в Киеве была объявлена воздушная тревога, по окончании которой депутаты уже не собрались.
Почему Рада не может собраться и что происходит с мобилизацией рассказал глава правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире Новини.LIVE.
Мобилизация в Украине
По словам Жовниренко, события в Раде отражают ситуацию в обществе. Ситуация с мобилизацией довольно сложная и зависит от места, где ты сейчас находишься.
"Те, кто на фронте — безусловно ждут мобилизацию для того, чтобы была ротация, потому что ее не было долго во многих частях и практически не было с самого начала полномасштабного вторжения", — сказал он.
В то же время те, кто находится в тылу — испытывают определенные трудности в понимании того, что эта мобилизация нужна.
Жовниренко привел в пример социологическое исследование по поводу нежелания молодых людей мобилизовываться.
Он выделил четыре основные причины:
- страх смерти;
- страх плохого командира;
- страх плохой амуниции;
- неопределенность сроков демобилизации.
Эксперт считает, что именно на этих страхах нужно и делать политику, то есть проводить разъяснения для граждан.
По его мнению, необходима справедливая мобилизация для всех независимо от родственников и связей — сначала пол года обучения, а затем ротация на фронт.
"То есть должен быть механизм, который постоянно крутится и абсолютно ясен для всех", — добавил он.
Ранее в парламенте рассказали, на каком этапе сейчас находится законопроект о мобилизации.
Как рассказал нардеп Роман Бабий, военнообязанные должны знать, что их ждет впереди, когда идут служить.
Также мы писали, что Марьяна Безуглая объяснила причину закрытия заседания Верховной Рады.