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Эксперт рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией

Эксперт рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией

14 марта 2024 г. 18:05

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18:05 Эксперт рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией

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11:05 Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации

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В Верховной Раде в четверг Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен был продолжить рассмотрение законопроекта о мобилизации. Однако в Киеве была объявлена воздушная тревога, по окончании которой депутаты уже не собрались.

Почему Рада не может собраться и что происходит с мобилизацией рассказал глава правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире Новини.LIVE.

Мобилизация в Украине

По словам Жовниренко, события в Раде отражают ситуацию в обществе. Ситуация с мобилизацией довольно сложная и зависит от места, где ты сейчас находишься.

"Те, кто на фронте — безусловно ждут мобилизацию для того, чтобы была ротация, потому что ее не было долго во многих частях и практически не было с самого начала полномасштабного вторжения", — сказал он.

В то же время те, кто находится в тылу — испытывают определенные трудности в понимании того, что эта мобилизация нужна.

Жовниренко привел в пример социологическое исследование по поводу нежелания молодых людей мобилизовываться.

Он выделил четыре основные причины:

  • страх смерти;
  • страх плохого командира;
  • страх плохой амуниции;
  • неопределенность сроков демобилизации.

Эксперт считает, что именно на этих страхах нужно и делать политику, то есть проводить разъяснения для граждан.

По его мнению, необходима справедливая мобилизация для всех независимо от родственников и связей — сначала пол года обучения, а затем ротация на фронт.

"То есть должен быть механизм, который постоянно крутится и абсолютно ясен для всех", — добавил он.

Ранее в парламенте рассказали, на каком этапе сейчас находится законопроект о мобилизации.

Как рассказал нардеп Роман Бабий, военнообязанные должны знать, что их ждет впереди, когда идут служить.

Также мы писали, что Марьяна Безуглая объяснила причину закрытия заседания Верховной Рады.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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