Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

У Верховній Раді України триває обговорення законопроєкту про мобілізацію та розгляд правок до нього. Серед іншого, у ньому містяться пункти щодо демобілізації військових, які перебувають на фронті вже тривалий час.

Про це поговорили в ефірі Новини.LIVE.

Демобілізація військових

Гостями студії стали народний депутат, учасник Міжфракційного об'єднання "Розумна Політика" Роман Бабій та голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко.

За словами Бабія, люди схильні до того, аби накопичувати втому, зокрема, й моральну.

Тому ротація — це один із необхідних елементів на війні. Люди, які перебувають на фронті, віддали своє здоров'я й продовжують захищати країну.

"Він готовий піти звідти, але розуміє що не може цього зробити через сумління, поки хтось не прийде йому на заміну", — пояснив депутат.

Він переконаний, що захисники повинні знати, що їх чекає попереду, коли йдуть служити. Основний страх — це невизначеність щодо термінів демобілізації.



Тому військовий, які тривалий час перебувають на фронті, планують надати вибір: демобілізуватися чи за бажання продовжити службу.

"Це не значить, що всі прямо знімуться з позицій і нікому буде захищати нашу країну", — зауважив Бабій.

Водночас Жовніренко розповів, що не раз розмовляв з військовими, що воюють на "нулі".

На його думку, бійці поділяються на дві категорії. Перша — це професійні військові, які служили ще до початку повномасштабного вторгнення або добровольці, які знайшли себе саме там.

"І для них це — робота. У них немає ніякого страху, вони готові воювати, але їм треба якийсь період для того, щоб побачити рідних і повернутися назад. Він там себе почуває значно краще, ніж в тилу", — сказав він.

За словами Жовніренка, інша категорія — люди, яких мобілізували примусово і вони не хотіли йти до армії, бо не є військовими людьми.

Нагадаємо, у парламенті розповіли, на якому етапі зараз знаходиться законопроєкт про мобілізацію.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що в Раді виключили можливість обмеження банківських рахунків ухилянтів.

Також Кабінет Міністрів планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних.