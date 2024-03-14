Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів arrow
Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

14 березня 2024 р. 17:34

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

Text

17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

Text

12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Text

11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

Text

10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

Text

08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

13 березня 2024
Text

23:09В 3 ОШБр розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку

Text

22:48 Нардеп розповів, як впливають на росіян удари по стратегічній інфраструктурі РФ

Text

22:18Скандал на "Оскарі" через український фільм — Олександр Роднянський в ефірі Новини.LIVE

Text

18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

Text

17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

Text

12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Text

11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

Text

10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

Text

08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

13 березня 2024
Text

23:09 В 3 ОШБр розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку

Text

22:48 Нардеп розповів, як впливають на росіян удари по стратегічній інфраструктурі РФ

Text

22:18 Скандал на "Оскарі" через український фільм — Олександр Роднянський в ефірі Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

У Верховній Раді України триває обговорення законопроєкту про мобілізацію та розгляд правок до нього. Серед іншого, у ньому містяться пункти щодо демобілізації військових, які перебувають на фронті вже тривалий час.

Про це поговорили в ефірі Новини.LIVE.

Демобілізація військових

Гостями студії стали народний депутат, учасник Міжфракційного об'єднання "Розумна Політика" Роман Бабій та голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко.

За словами Бабія, люди схильні до того, аби накопичувати втому, зокрема, й моральну.

Тому ротація — це один із необхідних елементів на війні. Люди, які перебувають на фронті, віддали своє здоров'я й продовжують захищати країну.

"Він готовий піти звідти, але розуміє що не може цього зробити через сумління, поки хтось не прийде йому на заміну", — пояснив депутат.

Він переконаний, що захисники повинні знати, що їх чекає попереду, коли йдуть служити. Основний страх — це невизначеність щодо термінів демобілізації.

Тому військовий, які тривалий час перебувають на фронті, планують надати вибір: демобілізуватися чи за бажання продовжити службу.

"Це не значить, що всі прямо знімуться з позицій і нікому буде захищати нашу країну", — зауважив Бабій.

Водночас Жовніренко розповів, що не раз розмовляв з військовими, що воюють на "нулі".

На його думку, бійці поділяються на дві категорії. Перша — це професійні військові, які служили ще до початку повномасштабного вторгнення або добровольці, які знайшли себе саме там.

"І для них це — робота. У них немає ніякого страху, вони готові воювати, але їм треба якийсь період для того, щоб побачити рідних і повернутися назад. Він там себе почуває значно краще, ніж в тилу", — сказав він.

За словами Жовніренка, інша категорія — люди, яких мобілізували примусово і вони не хотіли йти до армії, бо не є військовими людьми. 

Нагадаємо, у парламенті розповіли, на якому етапі зараз знаходиться законопроєкт про мобілізацію.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що в Раді виключили можливість обмеження банківських рахунків ухилянтів.

Також Кабінет Міністрів планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:42 Працівники Мукачівського ТЦК силою запхали чоловіка в мікроавтобус — подробиці

18:36 Нардеп розповів, на який термін демобілізовані отримають відстрочку від служби

18:35 Президент Франції заявив про можливу відправку своїх військ в Одесу

18:34 Українцям пропонують військовий вишкіл без мобілізації і витрат — як долучитися

18:28 Добігався — 3 ОШБр знищила російського солдата, який видав свою позицію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:28 Зеленський вручив нагороди військовим з нагоди Дня добровольця

18:27 Чому Україна почала активно атакувати російські НПЗ

18:05 Частину дому на проспекті Шевченка в Одесі, куди влучив шахед, відбудують

Text

18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

Ексклюзив

18:01 Був реквізитором, а став воїном — історія добровольця, який втратив ногу (відео)

18:42 Працівники Мукачівського ТЦК силою запхали чоловіка в мікроавтобус — подробиці

18:36 Нардеп розповів, на який термін демобілізовані отримають відстрочку від служби

18:35 Президент Франції заявив про можливу відправку своїх військ в Одесу

18:34 Українцям пропонують військовий вишкіл без мобілізації і витрат — як долучитися

18:28 Добігався — 3 ОШБр знищила російського солдата, який видав свою позицію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:28 Зеленський вручив нагороди військовим з нагоди Дня добровольця

18:27 Чому Україна почала активно атакувати російські НПЗ

18:05 Частину дому на проспекті Шевченка в Одесі, куди влучив шахед, відбудують

Ексклюзив

18:01 Був реквізитором, а став воїном — історія добровольця, який втратив ногу (відео)

18:00 Суд заарештував агента ФСБ, який відстежував важку артилерію України

Ексклюзив

18:01 Був реквізитором, а став воїном — історія добровольця, який втратив ногу (відео)

Ексклюзив

07:40 Система "Оберіг" — що це таке і чи можна її уникнути

13 березня 2024
Новина з відео

21:01 Бійці третьої штурмової про вихід з Авдіївки, гроші та перемовини з РФ — ексклюзивні заяви

Ексклюзив

18:29 Розпочати ліквідацію — Ізраїль послідовно знищує ватажків ХАМАСу

Ексклюзив

17:45 Допомогу при народженні дитини хочуть збільшити вдесятеро — подробиці

11:37 Війна в Росії — що означає наступ антипутінських добровольців на Тьоткино

07:40 Одесити про премії та надбавки чиновників у період війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг латуні у березні

12 березня 2024
Ексклюзив

13:59 У Росії почалася спеціальна визвольна операція, — доброволець

07:30 Ціни на кольорові метали у березні — скільки коштує 1 кг алюмінію у регіонах України

Text

18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

Text

17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

Text

12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Text

11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

Text

10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

Text

08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

13 березня 2024
Text

23:09 В 3 ОШБр розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку

Text

22:48 Нардеп розповів, як впливають на росіян удари по стратегічній інфраструктурі РФ

Text

22:18 Скандал на "Оскарі" через український фільм — Олександр Роднянський в ефірі Новини.LIVE