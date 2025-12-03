Рютте виступив із заявою щодо війни в Україні — трансляція

У середу, 3 грудня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів пресконференцію, присвячену актуальним питанням безпеки Європи та стратегії Альянсу у відповідь на триваючу російську агресію. Під час зустрічі він підкреслив важливість консолідації зусиль країн-членів для зміцнення оборонного потенціалу та підвищення готовності до можливих загроз.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Пресконференція Марка Рютте

Рютте повідомив, що НАТО планує вжити нові заходи для збільшення військового виробництва серед держав Альянсу, що дозволить швидше забезпечувати необхідною технікою та озброєнням союзників.

Особливу увагу Генеральний секретар приділив підтримці України, зазначивши, що Альянс розробляє довгострокову стратегію допомоги.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що США можуть заблокувати Україні вступ до НАТО. Вашингтон може укласти окремий договір з Москвою з приводу цього.

Крім того, Рютте заявляв, що одразу кілька членів НАТО проти членства України. Для цього потрібно схвалення всіх 32 держав.