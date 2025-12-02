Відео
Зеленський прибув з візитом до Ірландії — ефір День.LIVE

Зеленський прибув з візитом до Ірландії — ефір День.LIVE

02 грудня 2025 р. 13:00

13:00 Зеленський прибув з візитом до Ірландії — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською у ніч на 2 грудня прибули до Ірландії. Це перший офіційний візит до країни.

Про це та не тільки поговорять в ефірі День.LIVE 2 грудня. 

Теми ефіру

Раніше повідомлялося, що цей візит стане першим офіційним візитом Зеленського до Ірландії. Упродовж дня заплановано низку зустрічей, зокрема секретар РНБО Рустем Умєров має представити президенту детальний звіт про переговори з американською делегацією у Флориді.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України,
  • Володимир Дубовик — директор Центру міжнародних досліджень,
  • Оксана Савчук — народна депутатка,
  • Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник,
  • Віктор Трегубов — начальник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил,
  • Андрій Бузаров — політолог-міжнародник,
  • Максим Ткаченко — народний депутат.

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що Зеленський вперше поїде з візитом до Ірландії. Він там проведе низку важливих зустрічей.

Вже сьогодні прем'єр Ірландії зустрів Зеленського і першу леді в Дубліні. Він наголосив на підтримці народу України.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:21 Шпигував для Росії — СБУ викрила інструктора з Британії

