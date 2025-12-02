Зеленський прибув з візитом до Ірландії — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською у ніч на 2 грудня прибули до Ірландії. Це перший офіційний візит до країни.

Раніше повідомлялося, що цей візит стане першим офіційним візитом Зеленського до Ірландії. Упродовж дня заплановано низку зустрічей, зокрема секретар РНБО Рустем Умєров має представити президенту детальний звіт про переговори з американською делегацією у Флориді.

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що Зеленський вперше поїде з візитом до Ірландії. Він там проведе низку важливих зустрічей.

Вже сьогодні прем'єр Ірландії зустрів Зеленського і першу леді в Дубліні. Він наголосив на підтримці народу України.