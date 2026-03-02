Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже найближчими днями держава буде технічно готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу. Водночас глава держави наголосив, що ухвалення відповідного політичного рішення залежить не лише від України, а й від позиції країн-членів ЄС.

Гості ефіру

Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики;

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради;

Юрій Костенко, народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень;

Леонід Барац, український журналіст в Ізраїлі;

Олег Постернак, політтехнолог;

Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95".

Інші заяви Зеленського

Президент заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією запланований на 5-6 березня. Попередньо зустріч має відбутися в Абу-Дабі, однак українська сторона заявляє про готовність провести переговори й на іншому майданчику.

Також за словам Зеленського, попри загострення ситуації на Близькому Сході, це не вплинуло на постачання ракет для систем Patriot Україні. Водночас у Києві застерігають, що у разі затяжних бойових дій можливі затримки з передачею озброєння від партнерів.

Тим часом Росія погрожує вийти з переговорного процесу через питання Донбасу. Зеленський наголосив, що Київ не змінюватиме своєї позиції щодо територіальної цілісності та суверенітету України.