Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Україна готова до нових кроків для вступу в ЄС — ефір Вечір.LIVE arrow
Україна готова до нових кроків для вступу в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Україна готова до нових кроків для вступу в ЄС — ефір Вечір.LIVE

02 березня 2026 р. 18:30

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:30 Україна готова до нових кроків для вступу в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 Українців залучать до збиття БпЛА у Перській затоці — День.LIVE

Text

08:00 Зеленський попередив про загрозу нових атак — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2026
Text

21:30 Спецпенсії та детенізація економіки — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

21:00 Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

Text

18:04 Зеленський зробив прогноз щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 Умєров заявив про тристоронню зустріч незабаром — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2026
Text

20:16 Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

Text

18:00 У Женеві тривають перемовини США та України — ефір Вечір.LIVE

Text

18:30 Україна готова до нових кроків для вступу в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 Українців залучать до збиття БпЛА у Перській затоці — День.LIVE

Text

08:00 Зеленський попередив про загрозу нових атак — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2026
Text

21:30 Спецпенсії та детенізація економіки — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

21:00 Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже найближчими днями держава буде технічно готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу. Водночас глава держави наголосив, що ухвалення відповідного політичного рішення залежить не лише від України, а й від позиції країн-членів ЄС.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру

  • Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики;
  • Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради;
  • Юрій Костенко, народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;
  • Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Леонід Барац, український журналіст в Ізраїлі;
  • Олег Постернак, політтехнолог;
  • Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95".

Інші заяви Зеленського

Президент заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією запланований на 5-6 березня. Попередньо зустріч має відбутися в Абу-Дабі, однак українська сторона заявляє про готовність провести переговори й на іншому майданчику.

Також за словам Зеленського, попри загострення ситуації на Близькому Сході, це не вплинуло на постачання ракет для систем Patriot Україні. Водночас у Києві застерігають, що у разі затяжних бойових дій можливі затримки з передачею озброєння від партнерів.

Тим часом Росія погрожує вийти з переговорного процесу через питання Донбасу. Зеленський наголосив, що Київ не змінюватиме своєї позиції щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

18:30 Україна готова до нових кроків для вступу в ЄС — ефір Вечір.LIVE

18:22 Температура підніметься до +10 °С — де завтра буде найтепліше

18:17 Для кого завжди є вільні місця в потягах УЗ — повний перелік

18:14 Велика хвиля попереду — Трамп анонсував посилення ударів по Ірану

18:10 Виведення військ РФ із Придністров’я — які умови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:57 НБУ посилює контроль за готівкою — що зміниться для українців

17:54 Україна готує стратегію на наступну зиму — деталі від Зеленського

17:52 Apple представила бюджетний iPhone 17e — що нового

17:35 Тарифи на комуналку — у Раді розповіли, що може подорожчати

17:31 Прописка у житлі — чи може зареєстрована людина отримати частку

18:22 Температура підніметься до +10 °С — де завтра буде найтепліше

18:17 Для кого завжди є вільні місця в потягах УЗ — повний перелік

18:14 Велика хвиля попереду — Трамп анонсував посилення ударів по Ірану

18:10 Виведення військ РФ із Придністров’я — які умови

17:57 НБУ посилює контроль за готівкою — що зміниться для українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:54 Україна готує стратегію на наступну зиму — деталі від Зеленського

17:52 Apple представила бюджетний iPhone 17e — що нового

17:35 Тарифи на комуналку — у Раді розповіли, що може подорожчати

17:31 Прописка у житлі — чи може зареєстрована людина отримати частку

17:24 На Кіпрі лунали сирени — Греція направляє винищувачі F-16 на острів

06:33 Оновлена ​​Одеса — щоб городяни змінили у своєму місті

27 лютого

06:33 Огірки по 400 гривень — вартість овочів на ринку в Одесі зросла

26 лютого

06:33 Знищені РФ будинки та квартири — порядок компенсацій від держави

24 лютого

07:46 Ціна свободи — шлях одеського ветерана від служби до нового життя

06:55 Тисячі вбитих — на Майдані порахували прапорці за загиблими

06:33 Чотири роки великої війни — як змінилося життя одеситів

06:19 Бізнес під обстрілами — що рятує економіку прифронтових регіонів

04:37 Хронологія війни — фото та відео перших днів, які увійшли в історію

21 лютого

06:33 Українська мова як символ ідентичності — як почати вивчати з нуля

20 лютого

06:33 Герої України — хто, на думку одеситів, заслуговує на цей статус

Text

18:30 Україна готова до нових кроків для вступу в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 Українців залучать до збиття БпЛА у Перській затоці — День.LIVE

Text

08:00 Зеленський попередив про загрозу нових атак — ефір Ранок.LIVE

27 лютого
Text

21:30 Спецпенсії та детенізація економіки — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

21:00 Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

Відео по темі

Всі відео
Українців залучать до збиття БпЛА у Перській затоці — День.LIVE

Українців залучать до збиття БпЛА у Перській затоці — День.LIVE

02 березня 2026 р. 13:13
Зеленський попередив про загрозу нових атак — ефір Ранок.LIVE

Зеленський попередив про загрозу нових атак — ефір Ранок.LIVE

02 березня 2026 р. 08:00
Спецпенсії та детенізація економіки — інтерв'ю з Гетманцевим

Спецпенсії та детенізація економіки — інтерв'ю з Гетманцевим

27 лютого 2026 р. 21:30
Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

27 лютого 2026 р. 21:00
Зеленський зробив прогноз щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив прогноз щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

27 лютого 2026 р. 18:04
Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

27 лютого 2026 р. 13:16
Умєров заявив про тристоронню зустріч незабаром — ефір Ранок.LIVE

Умєров заявив про тристоронню зустріч незабаром — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2026 р. 08:00
Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

26 лютого 2026 р. 20:16

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації