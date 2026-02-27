У Женеві завершили ще один раунд переговорів у двох форматах. Спочатку вони пройшли окремо з американською стороною, а потім відбулася тристороння зустріч за участі США і Швейцарії.

Про це та не лише почуєте в ефір Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 27 лютого

У фокусі ефіру буде переговорний трек і сигнали про подальші контакти. Також обговорять оперативну ситуацію на Донеччині й півдні, наслідки підриву дамби, роль Starlink і нові дронові рішення. Буде дискусія про референдум і повоєнні вибори, резонансні кейси щодо ТЦК і корупції, енергетичні наслідки атак та відключення, молодіжну політику й міські ініціативи, а також економічні новини: заморожені активи РФ, оновлену банкноту 100 гривень і європейський кредит.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон", солдат

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник

Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики

Сергій Старенький, адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України

Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Ірина Озимок, директорка місцевого економічного розвитку UMAEF, засновниця молодіжного урбанруху "У міста є я"

Олесь Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес"

Олександр Савченко, економіст, фінансист

Зазначимо, що секретар РНБО Рустем Умєров підбив підсумки переговорів в Женеві та назвав конкретно теми, які обговорювалися.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війну в Україні неможливо закінчити військовим шляхом.