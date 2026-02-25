Євросоюз прийняв рішення виділити Україні перший транш кредиту на 90 млрд євро. Президент України Володимир Зеленський заявив, що дане рішення не може заблокувати Угорщина, що підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 25 лютого

В ефірі говоритимуть про ситуацію на Донеччині, зокрема на Добропільсько-Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках, плани РФ щодо захоплення області та оцінки щодо ціни повернення окупованих територій. Окремо обговорять проблематику мобілізації й реформ у системі, інформаційні кампанії з використанням ШІ, дефіцит ППО та перебіг мирного треку, включно з дискусіями про території й формат залучення Європи.

Далі у фокусі буде гуманітарна ситуація й наслідки чотирьох років війни для Харківщини та тема ВПО, а також енергетика: масштаб атак по інфраструктурі, підтримка ЄС, потреби відновлення на 10 років.

Наприкінці ефіру обговорення присвятять економічним наслідкам війни, оцінкам втрат і динаміці ВВП, перспективам вступу до ЄС та дискусії навколо європейського кредиту на 90 млрд євро, який блокує Угорщина, включно з позицією угорської громади.

Гості ефіру:

Андрій Кривущенко, позивний "Бородюля", офіцер секції S3 батальйону "Свобода", бригада "Рубіж" НГУ

Олег Домбровський, полковник, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України

Марія Зайцева, засновниця БФ "Незламний Харків", член експертної ради з прав людини у Харківській області

Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці

Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України

Іван Ус, головний консультант НІСД, кандидат економічних наук

Тібор Томпа, голова угорської громади Києва та Київської області

Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської ОВА

Також стало відомо, що Володимир Зеленський оновив склад переговорної групи щодо вступу України в ЄС та призначив нового перемовника. Ним став Тарас Качка, який переконаний, що в України є всі шанси на євроінтеграцію вже в наступному році.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії.