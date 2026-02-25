Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE arrow
ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2026
Text

21:32 Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Text

18:00 Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Text

13:11 Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2026
Text

18:00 На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

08:00 ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2026
Text

21:32 Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Text

18:00 Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Text

13:11 Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Євросоюз прийняв рішення виділити Україні перший транш кредиту на 90 млрд євро. Президент України Володимир Зеленський заявив, що дане рішення не може заблокувати Угорщина, що підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 25 лютого

В ефірі говоритимуть про ситуацію на Донеччині, зокрема на Добропільсько-Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках, плани РФ щодо захоплення області та оцінки щодо ціни повернення окупованих територій. Окремо обговорять проблематику мобілізації й реформ у системі, інформаційні кампанії з використанням ШІ, дефіцит ППО та перебіг мирного треку, включно з дискусіями про території й формат залучення Європи.

Далі у фокусі буде гуманітарна ситуація й наслідки чотирьох років війни для Харківщини та тема ВПО, а також енергетика: масштаб атак по інфраструктурі, підтримка ЄС, потреби відновлення на 10 років.

Наприкінці ефіру обговорення присвятять економічним наслідкам війни, оцінкам втрат і динаміці ВВП, перспективам вступу до ЄС та дискусії навколо європейського кредиту на 90 млрд євро, який блокує Угорщина, включно з позицією угорської громади.

Гості ефіру:

  • Андрій Кривущенко, позивний "Бородюля", офіцер секції S3 батальйону "Свобода", бригада "Рубіж" НГУ
  • Олег Домбровський, полковник, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України
  • Марія Зайцева, засновниця БФ "Незламний Харків", член експертної ради з прав людини у Харківській області
  • Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці
  • Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України
  • Іван Ус, головний консультант НІСД, кандидат економічних наук
  • Тібор Томпа, голова угорської громади Києва та Київської області
  • Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської ОВА

Також стало відомо, що Володимир Зеленський оновив склад переговорної групи щодо вступу України в ЄС та призначив нового перемовника. Ним став Тарас Качка, який переконаний, що в України є всі шанси на євроінтеграцію вже в наступному році.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:50 Пільги на комуналку — хто з пенсіонерів втратить право навесні

08:43 Я буду вічно жити — 155 років з дня народження Лесі Українки

08:34 У Радбезі ООН Україна відкинула вимоги Кремля щодо здачі територій

08:20 Соціальні гарантії для "дітей війни" — перелік пільг у березні 2026

08:00 Нова допомога для людей з інвалідністю — хто отримає у березні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

07:58 Трамп у Конгресі згадав про вбиту українку Ірину Заруцьку

07:43 На варті неба — в Україні День інженерно-авіаційної служби ЗСУ

07:30 Повідомлення про штрафи у "Резерв+" — що треба знати

07:15 Єдиний податок, військовий збір і ЄСВ — куди йдуть гроші українців у 2026

08:50 Пільги на комуналку — хто з пенсіонерів втратить право навесні

08:43 Я буду вічно жити — 155 років з дня народження Лесі Українки

08:34 У Радбезі ООН Україна відкинула вимоги Кремля щодо здачі територій

08:20 Соціальні гарантії для "дітей війни" — перелік пільг у березні 2026

08:00 Нова допомога для людей з інвалідністю — хто отримає у березні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:58 Трамп у Конгресі згадав про вбиту українку Ірину Заруцьку

07:43 На варті неба — в Україні День інженерно-авіаційної служби ЗСУ

07:30 Повідомлення про штрафи у "Резерв+" — що треба знати

07:15 Єдиний податок, військовий збір і ЄСВ — куди йдуть гроші українців у 2026

07:01 Перекази у Приват24 — чому виникають проблеми із сумами

07:46 Ціна свободи — шлях одеського ветерана від служби до нового життя

06:55 Тисячі вбитих — на Майдані порахували прапорці за загиблими

06:33 Чотири роки великої війни — як змінилося життя одеситів

06:19 Бізнес під обстрілами — що рятує економіку прифронтових регіонів

04:37 Хронологія війни — фото та відео перших днів, які увійшли в історію

21 лютого

06:33 Українська мова як символ ідентичності — як почати вивчати з нуля

20 лютого

06:33 Герої України — хто, на думку одеситів, заслуговує на цей статус

18 лютого

06:33 Вартість продуктів на одеському Привозі — що подорожчало у лютому

17 лютого

06:33 Грошей на все не вистачає — що кажуть одесити про свої зарплати

14 лютого

06:33 День святого Валентина — як до нього ставляться одесити

Text

08:00 ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

24 лютого
Text

21:32 Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Text

18:00 Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Text

13:11 Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

24 лютого 2026 р. 21:32
Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

24 лютого 2026 р. 18:00
Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

24 лютого 2026 р. 17:19
Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

24 лютого 2026 р. 13:11
Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

24 лютого 2026 р. 08:00
Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2026 р. 08:00
Втратив ноги, але врятував побратимів — інтервʼю з ветераном ГУР "Наум"

Втратив ноги, але врятував побратимів — інтервʼю з ветераном ГУР "Наум"

24 лютого 2026 р. 06:10
На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

23 лютого 2026 р. 18:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації