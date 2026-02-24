У вівторок, 24 лютого, Президент України Володимир Зеленський проводить брифінг разом з європейськими лідерами. Прес-конференція присвячена чотирирічним роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Прямий ефір брифінгу Зеленського

Разом із Володимиром Зеленським заяви на брифінгу роблять голова Європейської ради Антоніо Кошта та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Вони прибули в Київ у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Візит іноземних партнерів у Київ

У вівторок, 24 лютого, в Україну прибула Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що це вже десята поїздка в Україну з початку повномасштабної війни. Президентка запевнила, що Європа непохитно стоятиме поруч з Києвом до перемоги.

Крім того, в Україну прибули й інші світові лідери. Вони вшанували пам'ять полеглих захисників та відвідали зруйновані російськими обстрілами об'єкти енергетичної інфраструктури.

Іноземні делегації також були присутні під час сьогоднішнього засідання парламенту. Вони приїхали підтримати Україну у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

У ВР виступив маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий. Він наголосив, що Варшава підтримує європейський шлях Києва.