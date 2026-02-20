Відео
Відео

Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим
Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

20 лютого 2026 р. 21:00

Очільник фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев в інтервʼю Новини.LIVE розповість про переговори в Женеві та зміни до державного бюджету. Серед тем також підвищення зарплат українцям.

Подивитися інтервʼю можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Інтервʼю з Данилом Гетманцевим

Гетманцев пояснив, чому жодні армії Європи не співставні з бойовим досвідом України. Серед інших тем:

  • Чим довше Україна буде протистояти Росії, тим більше часу буде в Європи на підготовку до війни;
  • Головна проблема західних цивілізацій — відсутність цінностей, в які вони б щиро вірили;
  • На четвертому році війни лицемірство розповсюдилося від політичних еліт до суспільства;
  • Порушення ТЦК прав і свобод громадян під час мобілізації;
  • У деяких громад немає можливості профінансувати підвищення зарплат соцпрацівникам;
  • Реакція на будь-які прояви корупції;
  • Житло для ВПО.

Нагадаємо, Гетманцев розповів про концепцію України після війни. За його словами, країна має сконцентруватися на власній відбудові.

Раніше глава фінансового комітету Ради заявив, що Україна може стати членом Європейського Союзу з обмеженими правами.

