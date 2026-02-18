Відео
Головна arrow Відео arrow У Женеві закінчились перемовини щодо війни — ефір Вечір.LIVE arrow
У Женеві закінчились перемовини щодо війни — ефір Вечір.LIVE

У Женеві закінчились перемовини щодо війни — ефір Вечір.LIVE

18 лютого 2026 р. 18:00

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали білоруська журналістка Тетяна Мартинова, ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер, директор музею живої історії "Мамаєва Слобода" Каріна Олійник, співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко, голова комітету з енергетичного права Олександр Трохимець, член громадської ради КМДА Дмитро Калько, польський експерт Пьотр Кульпа, речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, експерт з державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба та депутат Київської міської ради Леонід Ємець.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що на перемовинах у Женеві щодо врегулювання війни в України вдалося досягти домовленості про те, що моніторинг за дотриманням режиму припинення вогню здійснюватиметься за участю США.

Нагадаємо, речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна та Росія домовилися про наступну зустріч після перемовин у Женеві.

А Президент Володимир Зеленський розповів, що на перемовинах були два напрямки. Йдеться про військовий та політичний.

