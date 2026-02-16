Росіяни готуються до нового масованого удару. Українська розвідка підтвердила можливу атаку на енергетичну інфраструктуру найближчим часом.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку РФ до нового масованого обстрілу України. На тлі цього глава держави дав доручення енергетикам та військовому керівництву посилити заходи із захисту.

Протягом доби командувач Повітряних сил ЗСУ, міністр оборони та керівник "Укренерго" мають вжити необхідних заходів. Глава держави ухвалив таке рішення через інформацію від розвідки України про наміри РФ.

