Україна
Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE
Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

16 лютого 2026 р. 17:50

17:50 Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

13:00 Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

14 лютого 2026
14:55 У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

12:58 Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

13 лютого 2026
21:00 Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

18:01 Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

14:00 Рютте виступає на Мюнхенській конференції — прямий ефір

13:36 Мюнхенська програма Зеленського — ефір День.LIVE

13:30 Пісторіус робить заяву на Мюнхенській конференції — прямий ефір

17:50 Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

13:00 Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

14 лютого 2026
14:55 У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

12:58 Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

Росіяни готуються до нового масованого удару. Українська розвідка підтвердила можливу атаку на енергетичну інфраструктуру найближчим часом.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку РФ до нового масованого обстрілу України. На тлі цього глава держави дав доручення енергетикам та військовому керівництву посилити заходи із захисту.

Протягом доби командувач Повітряних сил ЗСУ, міністр оборони та керівник "Укренерго" мають вжити необхідних заходів. Глава держави ухвалив таке рішення через інформацію від розвідки України про наміри РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський обговорив із партнерами санкційний пакет проти Росії.

Також ми розповідали про те, що глава держави розкрив подробиці про стан енергетики України.

18:05 Вже не сом — Друга ріка переспівала свій хіт заради збору коштів для ГУР

17:54 Зеленський відзначив Генсека Ради Європи орденом

17:53 Вартість газу у березні — як зміниться тариф для одеситів

17:50 Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

17:44 Пільгові кредити на генератори та сонячні станції — умови та хто отримає

17:35 Скільки грошей потрібно студенту на місяць у Польщі — сума у 2026 році

17:31 Житловий ваучер на 2 млн — що робити з правом власності на свій дім

17:29 РФ програє переговорний трек після долучення Буданова, — експерт

17:23 Зеленський обговорив із сенаторами США санкційний законопроєкт проти РФ

17:13 Молдова готує залізничну реформу — що може змінитися для пасажирів

17:31 Житловий ваучер на 2 млн — що робити з правом власності на свій дім

17:29 РФ програє переговорний трек після долучення Буданова, — експерт

17:23 Зеленський обговорив із сенаторами США санкційний законопроєкт проти РФ

17:13 Молдова готує залізничну реформу — що може змінитися для пасажирів

17:05 Росіяни дроном вдарили по лікарні в Херсоні — є постраждалі

17:50 Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

13:00 Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

14 лютого
14:55 У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

12:58 Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

16 лютого 2026 р. 13:00
Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

16 лютого 2026 р. 08:00
У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

14 лютого 2026 р. 14:55
Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

14 лютого 2026 р. 12:58
Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

13 лютого 2026 р. 21:00
Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

13 лютого 2026 р. 18:01
Рютте виступає на Мюнхенській конференції — прямий ефір

Рютте виступає на Мюнхенській конференції — прямий ефір

13 лютого 2026 р. 14:00
Мюнхенська програма Зеленського — ефір День.LIVE

Мюнхенська програма Зеленського — ефір День.LIVE

13 лютого 2026 р. 13:36

