Український лідер Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте, глава Європарламенту Роберта Метсола і сенатор США Роджер Ф. Вікер взяли участь у публічній дискусії з Крістіаною Аманпур на Мюнхенській конференції з безпеки.
Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Заяви на Мюнхенській конференції з безпеки
Основні теми:
- війна в Україні;
- гарантії безпеки;
- подальша координація зусиль союзників.
Нагадаємо, Новини.LIVE показували кадри прибуття Зеленського на другий день Мюнхенської безпекової конференції.
Також ми розповідали, що заплановано сьогодні на конференції у Мюнхені. Зокрема, очікується зустріч Володимира Зеленського з Марком Рютте.