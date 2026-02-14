Український лідер Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте, глава Європарламенту Роберта Метсола і сенатор США Роджер Ф. Вікер взяли участь у публічній дискусії з Крістіаною Аманпур на Мюнхенській конференції з безпеки.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Заяви на Мюнхенській конференції з безпеки

Основні теми:

війна в Україні;

гарантії безпеки;

подальша координація зусиль союзників.

