Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір
Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

14 лютого 2026 р. 12:58



Український лідер Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте, глава Європарламенту Роберта Метсола і сенатор США Роджер Ф. Вікер взяли участь у публічній дискусії з Крістіаною Аманпур на Мюнхенській конференції з безпеки.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Заяви на Мюнхенській конференції з безпеки

Основні теми: 

  • війна в Україні;
  • гарантії безпеки;
  • подальша координація зусиль союзників.

Нагадаємо, Новини.LIVE показували кадри прибуття Зеленського на другий день Мюнхенської безпекової конференції.

Також ми розповідали, що заплановано сьогодні на конференції у Мюнхені. Зокрема, очікується зустріч Володимира Зеленського з Марком Рютте.



