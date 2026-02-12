У ексклюзивному інтерв'ю економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ детально проаналізував поточну ситуацію в Європі, перспективи НАТО та можливі сценарії розвитку війни. Зокрема, експерт приділив увагу економічним наслідкам конфлікту для України та Росії, впливу демографічної кризи та шансам на послевоєнне відновлення.

Дивіться інтерв'ю на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Інтерв'ю з Олексієм Кущем

У новому інтерв'ю економіст оцінив ключові виклики для України та Європи — перспективи НАТО, ризики ескалації війни, економічні наслідки для України і Росії, демографічну кризу та шанси на послевоєнне відновлення.

Також Олексій Кущ торкнувся ролі США, стратегій Росії та майбутнього економіки після завершення конфлікту.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагає конкретної дати вступу до ЄС у якості ключової гарантії безпеки.

А також Марк Рютте заявив про підготовку найдіних гарантій безпеки для України з боку НАТО.