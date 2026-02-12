Відео
Федоров та Рютте роблять важливі заяви про війну — прямий ефір
Федоров та Рютте роблять важливі заяви про війну — прямий ефір

Федоров та Рютте роблять важливі заяви про війну — прямий ефір

12 лютого 2026 р. 13:24

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Михайло Федоров виступають зі спільними заявами. Вони говорять про ключові питання безпеки та підтримку.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Заяви Рютте та Федорова

Сторони наголосили на важливості зміцнювати оборонний потенціал України та міжнародне співробітництво для стримування загроз.

Нагадаємо, Рютте відповів на заяви про те, що США нібито чинять недостатній тиск на Росію.

А нещодавно Федоров провів розмову з Рютте, главою Міноборони Британії Джоном Гілі та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

