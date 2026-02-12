Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Михайло Федоров виступають зі спільними заявами. Вони говорять про ключові питання безпеки та підтримку.

Заяви Рютте та Федорова

Сторони наголосили на важливості зміцнювати оборонний потенціал України та міжнародне співробітництво для стримування загроз.

Нагадаємо, Рютте відповів на заяви про те, що США нібито чинять недостатній тиск на Росію.

А нещодавно Федоров провів розмову з Рютте, главою Міноборони Британії Джоном Гілі та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.