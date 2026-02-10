Головнокомандувач ЗСУ Олександо Сирський анонсував, що в Україні впроваджують другий етап корпусної реформи. Він передбачає низку змін, які будуть стосуватися роботи Збройних сил України.
Детальніше про це та не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE
У денному ефірі експерти поговорять про ситуацію в енергосистемі на тлі сильних морозів: роботу штабів, аварії, відновлення тепла в житлових районах Києва та регіонів, ризики нових відключень і можливі рішення для підтримки людей та громад. Окремо торкнуться про державні і міжнародні програми для бізнесу, ОСББ та громад, а також того, як підвищення енергонезалежності може вплинути на проходження наступних опалювальних сезонів.
Також ви почуєте про безпекову ситуацію в Сумській області: атаки дронів, удари по транспортній інфраструктурі, поточний стан регіону та співпрацю з міжнародними партнерами.
Окрема частина ефіру буде присвячена санкційному тиску на Росію: боротьбі з тіньовим флотом, новим обмеженням з боку США, ЄС та Великої Британії, скороченню нафтових доходів РФ і реакції міжнародної спортивної спільноти на війну. Поговоримо й про розвиток українського оборонного сектору — виробництво та експорт дронів, забезпечення підрозділів, кадрові потреби та можливості долучення до війська.
Гості День.LIVE
- Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова
- Олексій Суровцев, актор, волонтер, зоозахисник, засновник Котопарку
- Вадим Акпєров, депутат Сумської міської ради
- Андрій Новак, голова Комітету економістів України
- Віталій Яремчук, юрист-міжнародник, доктор філософії з міжнародного права
- Євгеній Адеркас, рекрутер 159 окремої механізованої бригади
- Андрій Єременко, соціолог
- Михайло Нетяжук, Фастівський міський голова
- Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету
Нагадаємо, у Верховній Раді запропонують на голосування законопроєкт щодо надання відстрочки одній з категорій моблізованихю
Також раніше Олександр Сирський заявляв про кількість вбитих російських солдатів впродовж січня.