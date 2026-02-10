Відео
Text

13:12 Сирський розкрив деталі корпусної реформи — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про документи для миру — ефір Ранок.LIVE

9 лютого 2026
Text

17:57 Франція готує нову військову допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Знеструмлення регіонів України та заява Міненерго — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2026
Text

06:58 Американець Фархад Остоварі навчає українських протезистів — інтервю

6 лютого 2026
Text

21:30 Зростання ВВП та боротьба із тіньовою економікою — інтервʼю Гетманцева

Text

21:00 Чому у держпідприємствах висока зп та низка ефективність — Наша Справа

Text

19:11 Розпочалися Олімпійські ігри-2026 — прямий ефір

Text

18:11 Зеленський поставив завдання ППО щодо шахедів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Сирський розкрив деталі корпусної реформи — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про документи для миру — ефір Ранок.LIVE

9 лютого 2026
Text

17:57 Франція готує нову військову допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Знеструмлення регіонів України та заява Міненерго — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Олександо Сирський анонсував, що в Україні впроваджують другий етап корпусної реформи. Він передбачає низку змін, які будуть стосуватися роботи Збройних сил України. 

Детальніше про це та не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE

У денному ефірі експерти поговорять про ситуацію в енергосистемі на тлі сильних морозів: роботу штабів, аварії, відновлення тепла в житлових районах Києва та регіонів, ризики нових відключень і можливі рішення для підтримки людей та громад. Окремо торкнуться про державні і міжнародні програми для бізнесу, ОСББ та громад, а також того, як підвищення енергонезалежності може вплинути на проходження наступних опалювальних сезонів.

Також ви почуєте про безпекову ситуацію в Сумській області: атаки дронів, удари по транспортній інфраструктурі, поточний стан регіону та співпрацю з міжнародними партнерами.

Окрема частина ефіру буде присвячена санкційному тиску на Росію: боротьбі з тіньовим флотом, новим обмеженням з боку США, ЄС та Великої Британії, скороченню нафтових доходів РФ і реакції міжнародної спортивної спільноти на війну. Поговоримо й про розвиток українського оборонного сектору — виробництво та експорт дронів, забезпечення підрозділів, кадрові потреби та можливості долучення до війська.

Гості День.LIVE

  • Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова
  • Олексій Суровцев, актор, волонтер, зоозахисник, засновник Котопарку
  • Вадим Акпєров, депутат Сумської міської ради
  • Андрій Новак, голова Комітету економістів України
  • Віталій Яремчук, юрист-міжнародник, доктор філософії з міжнародного права
  • Євгеній Адеркас, рекрутер 159 окремої механізованої бригади
  • Андрій Єременко, соціолог
  • Михайло Нетяжук, Фастівський міський голова
  • Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету

Нагадаємо, у Верховній Раді запропонують на голосування законопроєкт щодо надання відстрочки одній з категорій моблізованихю

Також раніше Олександр Сирський заявляв про кількість вбитих російських солдатів впродовж січня.

Новини з відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Відео по темі

Всі відео
