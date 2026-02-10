Головнокомандувач ЗСУ Олександо Сирський анонсував, що в Україні впроваджують другий етап корпусної реформи. Він передбачає низку змін, які будуть стосуватися роботи Збройних сил України.

Детальніше про це та не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE

У денному ефірі експерти поговорять про ситуацію в енергосистемі на тлі сильних морозів: роботу штабів, аварії, відновлення тепла в житлових районах Києва та регіонів, ризики нових відключень і можливі рішення для підтримки людей та громад. Окремо торкнуться про державні і міжнародні програми для бізнесу, ОСББ та громад, а також того, як підвищення енергонезалежності може вплинути на проходження наступних опалювальних сезонів.

Також ви почуєте про безпекову ситуацію в Сумській області: атаки дронів, удари по транспортній інфраструктурі, поточний стан регіону та співпрацю з міжнародними партнерами.

Окрема частина ефіру буде присвячена санкційному тиску на Росію: боротьбі з тіньовим флотом, новим обмеженням з боку США, ЄС та Великої Британії, скороченню нафтових доходів РФ і реакції міжнародної спортивної спільноти на війну. Поговоримо й про розвиток українського оборонного сектору — виробництво та експорт дронів, забезпечення підрозділів, кадрові потреби та можливості долучення до війська.

Гості День.LIVE

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова

Олексій Суровцев, актор, волонтер, зоозахисник, засновник Котопарку

Вадим Акпєров, депутат Сумської міської ради

Андрій Новак, голова Комітету економістів України

Віталій Яремчук, юрист-міжнародник, доктор філософії з міжнародного права

Євгеній Адеркас, рекрутер 159 окремої механізованої бригади

Андрій Єременко, соціолог

Михайло Нетяжук, Фастівський міський голова

Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету

