Україна
Зростання ВВП та боротьба із тіньовою економікою — інтервʼю Гетманцева
Зростання ВВП та боротьба із тіньовою економікою — інтервʼю Гетманцева

Зростання ВВП та боротьба із тіньовою економікою — інтервʼю Гетманцева

06 лютого 2026 р. 21:30

Народний депутат партії "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтервʼю для Новини.LIVE. Зокрема, він розповів про ситуацію з тіньовою економікою, боротьбу із ожеледецею по містах та контакти України й РФ.

Подивитися інтервʼю можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Інтервʼю Данила Гетманцева

Серед тем інтервʼю:

  • мирні переговори;
  • вступ в ЄС;
  • ухилення від податків бізнесу;
  • проблеми програми "єОселя";
  • сповільнення темпів зростання ВВП.

Нагадаємо, до цього Данило Гетманцев розкрив, чи буде податок для депозит для військових.

А до цього він розповів, що є єдиною гарантією миру для України.

