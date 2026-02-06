Зростання ВВП та боротьба із тіньовою економікою — інтервʼю Гетманцева

Народний депутат партії "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтервʼю для Новини.LIVE. Зокрема, він розповів про ситуацію з тіньовою економікою, боротьбу із ожеледецею по містах та контакти України й РФ.
Подивитися інтервʼю можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Інтервʼю Данила Гетманцева
Серед тем інтервʼю:
- мирні переговори;
- вступ в ЄС;
- ухилення від податків бізнесу;
- проблеми програми "єОселя";
- сповільнення темпів зростання ВВП.
