Зростання ВВП та боротьба із тіньовою економікою — інтервʼю Гетманцева

Народний депутат партії "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтервʼю для Новини.LIVE. Зокрема, він розповів про ситуацію з тіньовою економікою, боротьбу із ожеледецею по містах та контакти України й РФ.

Подивитися інтервʼю можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Інтервʼю Данила Гетманцева

Серед тем інтервʼю:

мирні переговори;

вступ в ЄС;

ухилення від податків бізнесу;

проблеми програми "єОселя";

сповільнення темпів зростання ВВП.

