Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE arrow
Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

05 лютого 2026 р. 17:55

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:55 Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

4 лютого 2026
Text

20:01 Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Text

17:52 Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

Text

08:00 Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

3 лютого 2026
Text

17:55 Зеленський заявив про зміни у переговорах з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україні передадуть техніку після угоди про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE

Text

17:55 Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

4 лютого 2026
Text

20:01 Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Text

17:52 Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали депутат Харківської міської ради Дмитро Булах, народний депутат України Юрій Камельчук, нардеп Олександр Юрченко, економіст Олексій Кущ та членкиня Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, який анонсував 48-й пакет допомоги для України. Відомо, що у ньому переважно буде бронетехніка. 

Туск підтвердив, що Польща має у своєму розпорядженні винищувачі МіГ-29 і готова передати їх Україні в разі потреби.

"Ми говорили про взаємний обмін. Україна готова до цього. Йдеться про українські дрони, адже ми хочемо побудувати в Польщі ефективну антидронову оборону", — додав премʼєр.

Нагадаємо, Україна та Польща узгодили нові кроки, які допоможуть зміцнити обороноздатність двох країн, а також розвинути економіку.

Крім того, Зеленський разом з Туском взяли участь у церемонії вшанування памʼяті українських воїнів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:35 Морози вдарили по цінами на одеських ринках — вартість фруктів

18:35 Правила етичної поведінки — за що можуть оштрафувати і хто в зоні ризику

18:25 Атака Росії на Львів — що намагались атакувати окупанти

18:21 Хто виступить на Нацвідборі на Євробачення-2026 — список зірок

17:56 На Дарниці критична ситуація — чи вдасться повернути тепло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:55 Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

17:53 Рютте відвідав деокуповане село на Чернігівщині

17:43 Умєров показав перші кадри прибуття звільнених полонених

17:42 Вручив державні відзнаки — Зеленський нагородив військових ДССТ

17:42 Перетин кордону поїздом УЗ — які документи перевіряють у пасажирів

18:35 Морози вдарили по цінами на одеських ринках — вартість фруктів

18:35 Правила етичної поведінки — за що можуть оштрафувати і хто в зоні ризику

18:25 Атака Росії на Львів — що намагались атакувати окупанти

18:21 Хто виступить на Нацвідборі на Євробачення-2026 — список зірок

17:56 На Дарниці критична ситуація — чи вдасться повернути тепло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:53 Рютте відвідав деокуповане село на Чернігівщині

17:43 Умєров показав перші кадри прибуття звільнених полонених

17:42 Вручив державні відзнаки — Зеленський нагородив військових ДССТ

17:42 Перетин кордону поїздом УЗ — які документи перевіряють у пасажирів

17:40 В Одесі виставили на продаж будинок за 4 млн доларів (фото)

06:33 Продукти на ринку Черемушки в Одесі — асортимент та ціни сьогодні

4 лютого

06:33 Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути

3 лютого

10:09 Митрополиту Епіфанію 47 — шлях до предстоятеля ПЦУ

2 лютого

22:33 Херсон сьогодні — як і чим зараз живуть люди у місті

05:52 Коли Україна відкриє експорт зброї, — інтерв'ю

30 січня

21:33 Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

29 січня

22:38 Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають

06:05 Камишин розповів про масштабний розвиток дронів в Україні

28 січня

22:31 Пішки, маршрутками й таксі — як одесити виживають без трамваїв

27 січня

17:56 Китай чистить верхівку армії — під ударом оточення Сі Цзіньпіна

Text

17:55 Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

4 лютого
Text

20:01 Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Text

17:52 Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

05 лютого 2026 р. 13:09
Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

05 лютого 2026 р. 08:00
Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

04 лютого 2026 р. 20:01
Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

04 лютого 2026 р. 17:52
Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

04 лютого 2026 р. 13:09
Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

04 лютого 2026 р. 08:00
Зеленський заявив про зміни у переговорах з РФ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський заявив про зміни у переговорах з РФ — ефір Вечір.LIVE

03 лютого 2026 р. 17:55
Україні передадуть техніку після угоди про мир — ефір День.LIVE

Україні передадуть техніку після угоди про мир — ефір День.LIVE

03 лютого 2026 р. 13:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації