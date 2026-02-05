Гостями ефіру Вечір.LIVE стали депутат Харківської міської ради Дмитро Булах, народний депутат України Юрій Камельчук, нардеп Олександр Юрченко, економіст Олексій Кущ та членкиня Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, який анонсував 48-й пакет допомоги для України. Відомо, що у ньому переважно буде бронетехніка.

Туск підтвердив, що Польща має у своєму розпорядженні винищувачі МіГ-29 і готова передати їх Україні в разі потреби.

"Ми говорили про взаємний обмін. Україна готова до цього. Йдеться про українські дрони, адже ми хочемо побудувати в Польщі ефективну антидронову оборону", — додав премʼєр.

Нагадаємо, Україна та Польща узгодили нові кроки, які допоможуть зміцнити обороноздатність двох країн, а також розвинути економіку.

Крім того, Зеленський разом з Туском взяли участь у церемонії вшанування памʼяті українських воїнів.