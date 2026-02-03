Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна отримає велику кількість військової техніки для суші, неба та моря. Проте, це можливо в рамках мирної угоди та гарантій безпеки.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 3 лютого

У центрі уваги буде підготовка переговорів в Абу-Дабі: формат зустрічей, роль США, участь міжнародних організацій і можливі сценарії у разі зриву перемир'я. Також гості та ведучі обговорять санкційну політику щодо Росії та обмеження проти тіньового флоту, енергоресурсів і вплив на глобальні ринки нафти та газу.

Ще один блок присвячений виборам під час війни: які можливі механізми голосування для військових, яка вартість виборчого процесу та суспільне ставлення до онлайн-голосування.

Завершать ефір питання енергетики та пального. Зокрема поспілкуються про такі теми: інтеграція з європейським ринком, міжнародна допомога, нові постачання газу і перспективи доходів російського бюджету.

Гості День.LIVE

Олег Саакян — політолог

Святослав Павлюк — виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України"

Антон Малеєв — політолог

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України

Олександр Шульга — керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії

Костянтин Матвієнко — політичний експерт

Юрій Продан — міністр палива та енергетики України (2007–2010), міністр енергетики та вугільної промисловості (2014)

Нагадаємо, Кремль надіслав США пропозиції, як покращити між країнами дипломатичні відносини.

Також Financial Times оприоюднили статтю, що США, ЄС та Україна нібито домовились про порядок дій, якщо Росія порушить режим тиші в майбутньому.