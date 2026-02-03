Відео
Відео

Україні передадуть техніку після угоди про мир — ефір День.LIVE

Україні передадуть техніку після угоди про мир — ефір День.LIVE

03 лютого 2026 р. 13:00

13:00 Україні передадуть техніку після угоди про мир — ефір День.LIVE

08:00 Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2026
18:13 Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

13:22 Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

30 січня 2026
21:00 Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

17:56 Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

13:07 Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

08:00 Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2026
17:54 Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україні передадуть техніку після угоди про мир — ефір День.LIVE

08:00 Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2026
18:13 Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

13:22 Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна отримає велику кількість військової техніки для суші, неба та моря. Проте, це можливо в рамках мирної угоди та гарантій безпеки.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 3 лютого

У центрі уваги буде підготовка переговорів в Абу-Дабі: формат зустрічей, роль США, участь міжнародних організацій і можливі сценарії у разі зриву перемир'я. Також гості та ведучі обговорять санкційну політику щодо Росії та обмеження проти тіньового флоту, енергоресурсів і вплив на глобальні ринки нафти та газу.

Ще один блок присвячений виборам під час війни: які можливі механізми голосування для військових, яка вартість виборчого процесу та суспільне ставлення до онлайн-голосування.

Завершать ефір питання енергетики та пального. Зокрема поспілкуються про такі теми: інтеграція з європейським ринком, міжнародна допомога, нові постачання газу і перспективи доходів російського бюджету.

Гості День.LIVE

  • Олег Саакян — політолог
  • Святослав Павлюк — виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України"
  • Антон Малеєв — політолог
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України
  • Олександр Шульга — керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії
  • Костянтин Матвієнко — політичний експерт
  • Юрій Продан — міністр палива та енергетики України (2007–2010), міністр енергетики та вугільної промисловості (2014)

Нагадаємо, Кремль надіслав США пропозиції, як покращити між країнами дипломатичні відносини.

Також Financial Times оприоюднили статтю, що США, ЄС та Україна нібито домовились про порядок дій, якщо Росія порушить режим тиші в майбутньому.

13:50 Зеленський сказав, навіщо РФ погодилася на "перемир'я" Трампа

13:50 Роботу переговорної групи змінять після атаки РФ — Зеленський

13:50 Росія атакує Україну по-новому — що помітили в Повітряних силах

13:42 У сервісних центрах МВС оновили систему запису — що змінилось

13:33 ЗСУ уразили низку військових об'єктів РФ — деталі від Генштабу

13:30 Земля біля моря — вартість ділянки в Одесі

13:25 Fitch знову знизило рейтинг Укрзалізниці — деталі

13:20 Зеленський відзначив орденом "За мужність" військового і воєнкора

13:18 Рютте сказав, який відсоток ракет Україна отримала через PURL

13:15 Принижував військовозобов'язаних — офіцеру ТЦК загрожує в'язниця

10:09 Митрополиту Епіфанію 47 — шлях до предстоятеля ПЦУ

2 лютого

22:33 Херсон сьогодні — як і чим зараз живуть люди у місті

05:52 Коли Україна відкриє експорт зброї, — інтерв'ю

30 січня

21:33 Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

29 січня

22:38 Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають

06:05 Камишин розповів про масштабний розвиток дронів в Україні

28 січня

22:31 Пішки, маршрутками й таксі — як одесити виживають без трамваїв

27 січня

17:56 Китай чистить верхівку армії — під ударом оточення Сі Цзіньпіна

16:31 Буданов на Банковій — чому пропаганда РФ піднімає градус істерики

26 січня

17:56 Ожеледиця в Одесі — поради рятувальників як пережити негоду

13:00 Україні передадуть техніку після угоди про мир — ефір День.LIVE

08:00 Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE

2 лютого
18:13 Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

13:22 Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

