Україна
Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE
Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

02 лютого 2026 р. 08:00

Text

08:00 Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

30 січня 2026
Text

21:00 Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

Text

17:56 Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2026
Text

17:54 Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE

Text

08:00 США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

28 січня 2026
Text

19:00 Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

Text

17:46 Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

Президент України Володимир Зеленський назвав нову дату для проведення тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією. Вони пройдуть в Абу-Дабі. 

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 2 лютого

Ведуча та гості обговорять війну дронів і ситуацію на фронті, зокрема, застосування "Шахедів" зі Starlink, ефективність українських дронів-перехоплювачів, атаки по цивільних та відповіді Сил оборони, а також рекрутинг і проблему СЗЧ.

У студії також говоритимуть про вибори під час воєнного стану, законодавчі зміни та політичні сигнали щодо майбутніх кампаній. Значна частина ефіру присвячена відновленню України: старту відбору інвестиційних проєктів, фінансуванню громад, житлу як ключовому соціальному запиту та розвитку "зеленої" енергетики.

Окремий блок буде присвячений стану енергетики. Ви почуєте про колапс у Києві, пошкодження ТЕЦ, графіки відключень, ризики сильних морозів і стан енергосистеми в регіонах.

Також в ефірі торкнуться теми міжнародних переговорів підготовки зустрічей у Абу-Дабі, оцінки шансів мирного процесу та ролі особистих контактів лідерів.

Гості Ранок.LIVE

  • Данило Положухно — начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654
  • Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України
  • Сергій Дубовик — заступник голови Центральної виборчої комісії
  • Дмитро Іванов — голова ГО "ДОБРОБАТ"
  • Сергій Козир — народний депутат, Комітет ВР з питань енергетики та ЖКП
  • Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна"
  • Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій
  • Зореслава Цупренко — речниця АТ "Запоріжжяобленерго"

Нагадаємо, також Росія провела переговори зі США. Спецпредставник Стів Віткофф розповів деталі.

Окремо Володимир Зеленський розкрив кілька деталей щодо підготовки до переговорів в Абу-Дабі.

Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

30 січня 2026 р. 21:00
Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

30 січня 2026 р. 17:56
Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

30 січня 2026 р. 13:07
Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

30 січня 2026 р. 08:00
Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

29 січня 2026 р. 17:54
Працюють по 14 годин — як ремонтники повертають тепло в Києві

Працюють по 14 годин — як ремонтники повертають тепло в Києві

29 січня 2026 р. 17:05
До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE

До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE

29 січня 2026 р. 13:00
США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2026 р. 08:00

