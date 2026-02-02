Президент України Володимир Зеленський назвав нову дату для проведення тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією. Вони пройдуть в Абу-Дабі.

Ефір Ранок.LIVE 2 лютого

Ведуча та гості обговорять війну дронів і ситуацію на фронті, зокрема, застосування "Шахедів" зі Starlink, ефективність українських дронів-перехоплювачів, атаки по цивільних та відповіді Сил оборони, а також рекрутинг і проблему СЗЧ.

У студії також говоритимуть про вибори під час воєнного стану, законодавчі зміни та політичні сигнали щодо майбутніх кампаній. Значна частина ефіру присвячена відновленню України: старту відбору інвестиційних проєктів, фінансуванню громад, житлу як ключовому соціальному запиту та розвитку "зеленої" енергетики.

Окремий блок буде присвячений стану енергетики. Ви почуєте про колапс у Києві, пошкодження ТЕЦ, графіки відключень, ризики сильних морозів і стан енергосистеми в регіонах.

Також в ефірі торкнуться теми міжнародних переговорів підготовки зустрічей у Абу-Дабі, оцінки шансів мирного процесу та ролі особистих контактів лідерів.

Гості Ранок.LIVE

Данило Положухно — начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654

Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України

Сергій Дубовик — заступник голови Центральної виборчої комісії

Дмитро Іванов — голова ГО "ДОБРОБАТ"

Сергій Козир — народний депутат, Комітет ВР з питань енергетики та ЖКП

Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна"

Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій

Зореслава Цупренко — речниця АТ "Запоріжжяобленерго"

