Президент України Володимир Зеленський назвав нову дату для проведення тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією. Вони пройдуть в Абу-Дабі.
Ефір Ранок.LIVE 2 лютого
Ведуча та гості обговорять війну дронів і ситуацію на фронті, зокрема, застосування "Шахедів" зі Starlink, ефективність українських дронів-перехоплювачів, атаки по цивільних та відповіді Сил оборони, а також рекрутинг і проблему СЗЧ.
У студії також говоритимуть про вибори під час воєнного стану, законодавчі зміни та політичні сигнали щодо майбутніх кампаній. Значна частина ефіру присвячена відновленню України: старту відбору інвестиційних проєктів, фінансуванню громад, житлу як ключовому соціальному запиту та розвитку "зеленої" енергетики.
Окремий блок буде присвячений стану енергетики. Ви почуєте про колапс у Києві, пошкодження ТЕЦ, графіки відключень, ризики сильних морозів і стан енергосистеми в регіонах.
Також в ефірі торкнуться теми міжнародних переговорів підготовки зустрічей у Абу-Дабі, оцінки шансів мирного процесу та ролі особистих контактів лідерів.
Гості Ранок.LIVE
- Данило Положухно — начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654
- Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України
- Сергій Дубовик — заступник голови Центральної виборчої комісії
- Дмитро Іванов — голова ГО "ДОБРОБАТ"
- Сергій Козир — народний депутат, Комітет ВР з питань енергетики та ЖКП
- Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна"
- Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій
- Зореслава Цупренко — речниця АТ "Запоріжжяобленерго"
Нагадаємо, також Росія провела переговори зі США. Спецпредставник Стів Віткофф розповів деталі.
Окремо Володимир Зеленський розкрив кілька деталей щодо підготовки до переговорів в Абу-Дабі.