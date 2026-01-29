Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що між партнерами досягнуто спільної згоди щодо формування системи гарантій безпеки для України. Він підкреслив, що ключову координаційну роль у цьому процесі відіграватимуть Сполучені Штати, тоді як практичну присутність на місцях забезпечать європейські військові. За словами Рубіо, майбутня безпекова модель України спиратиметься на американську підтримку як базовий елемент домовленостей між союзниками.

командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон", солдат Мамука Мамулашвілі;

професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський;

доктор історичних наук, політолог, громадсько-політичний діяч Павло Гай-Нижник;

ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист Микола Голомша;

голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк

народний депутат України, "Слуга Народу", заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;

міністр соцполітики протягом 2022-2025 рр., кандидат юридичних наук, керівник соціальних проєктів PH Capital Оксана Жолнович;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, раніше у Білому домі спростували чутки про надання гарантій безпеки для України в обмін на відмову від Донбасу.

А також напередодні президент Володимир Зеленський дав нові доручення переговорній команді для посилення співпраці зі США щодо відбудови України після війни.