Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE arrow
США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

28 січня 2026
Text

19:00 Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

Text

17:46 Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2026
Text

17:50 Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

26 січня 2026
Text

17:51 Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

Text

08:00 Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

Text

08:00 США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

28 січня 2026
Text

19:00 Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

Text

17:46 Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2026
Text

17:50 Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що між партнерами досягнуто спільної згоди щодо формування системи гарантій безпеки для України. Він підкреслив, що ключову координаційну роль у цьому процесі відіграватимуть Сполучені Штати, тоді як практичну присутність на місцях забезпечать європейські військові. За словами Рубіо, майбутня безпекова модель України спиратиметься на американську підтримку як базовий елемент домовленостей між союзниками.

Дивіться про це і не тільки в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

  • командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон", солдат Мамука Мамулашвілі;
  • професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський;
  • доктор історичних наук, політолог, громадсько-політичний діяч Павло Гай-Нижник;
  • ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист Микола Голомша;
  • голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк
  • народний депутат України, "Слуга Народу",  заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;
  • міністр соцполітики протягом 2022-2025 рр., кандидат юридичних наук, керівник соціальних проєктів PH Capital Оксана Жолнович;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, раніше у Білому домі спростували чутки про надання гарантій безпеки для України в обмін на відмову від Донбасу.

А також напередодні президент Володимир Зеленський дав нові доручення переговорній команді для посилення співпраці зі США щодо відбудови України після війни.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:00 Гранти від Карітас — де українці можуть отримати до 185 тис. грн

08:00 Наймолодшому було 15 — як студенти під Крутами стримали ворога

Text

08:00 США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

07:44 Трубін відреагував на свій гол в Лізі чемпіонів

07:22 Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі в Одесі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:15 Податок на спадщину — який відсоток потрібно заплатити у 2026 році

07:12 Європа замінить розвідку США для України — коли це станеться

07:01 Ліміти на зняття готівки у ПриватБанку — правила у 2026 році

06:38 Зняли бронювання без попередження — чи є це порушенням

06:30 Ціни на сою стрімко зростають — що стало причиною

08:00 Гранти від Карітас — де українці можуть отримати до 185 тис. грн

08:00 Наймолодшому було 15 — як студенти під Крутами стримали ворога

07:44 Трубін відреагував на свій гол в Лізі чемпіонів

07:22 Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі в Одесі

07:15 Податок на спадщину — який відсоток потрібно заплатити у 2026 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:12 Європа замінить розвідку США для України — коли це станеться

07:01 Ліміти на зняття готівки у ПриватБанку — правила у 2026 році

06:38 Зняли бронювання без попередження — чи є це порушенням

06:30 Ціни на сою стрімко зростають — що стало причиною

06:30 Чому ТЦК має право мобілізувати знятих з обліку

06:05 Камишин розповів про масштабний розвиток дронів в Україні

28 січня

22:31 Пішки, маршрутками й таксі — як одесити виживають без трамваїв

27 січня

17:56 Китай чистить верхівку армії — під ударом оточення Сі Цзіньпіна

16:31 Буданов на Банковій — чому пропаганда РФ піднімає градус істерики

26 січня

17:56 Ожеледиця в Одесі — поради рятувальників як пережити негоду

25 січня

06:33 День народження Зеленського — що побажали президенту одесити

23 січня

06:33 Що відбувається з одеськими трамваями під час блекаутів

21 січня

22:33 Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі

06:33 Екологічна катастрофа в Одесі — в якому стані Чорне море

20 січня

23:49 Перший день дискусій у Давосі — що насправді обговорювали

Text

08:00 США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

28 січня
Text

19:00 Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

Text

17:46 Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

27 січня
Text

17:50 Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

28 січня 2026 р. 19:00
Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

28 січня 2026 р. 17:46
Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

28 січня 2026 р. 08:00
Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

27 січня 2026 р. 17:50
Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

27 січня 2026 р. 13:00
Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2026 р. 08:00
Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

26 січня 2026 р. 17:51
Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

26 січня 2026 р. 13:04

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації